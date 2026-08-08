Rheinmetall-Chef
'Dienst an der Gesellschaft schadet nicht'
- Junge Menschen zeigen mehr Verantwortung
- Freiwilliger Wehrdienst reicht laut Papperger nicht aus
- Rheinmetall meldet großen Andrang auf Rüstungsjobs
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Armin Papperger, Vorstandschef des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, sieht eine größere Verantwortungsbereitschaft junger Menschen für die Verteidigungsfähigkeit des Landes. "Deutschland und besonders die jungen Menschen haben gemerkt, dass ein Land ohne Verteidigungsfähigkeit nicht sicher sein und überleben kann", sagte Papperger der Deutschen Presse-Agentur.
Die aktuelle Diskussion über den Wehrdienst hält der 63-jährige Papperger für richtig. "Aber ich glaube, dass das im Bereich der Freiwilligkeit schwierig sein wird". Dass man auf diesem Weg vermutlich nicht genügend Menschen bekommen werde, sei bereits an den Zulaufzahlen der Bundeswehr abzulesen. Diese seien zwar positiv, aber nicht genug.
Zum 1. Januar trat das Gesetz über den neuen Wehrdienst in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Werden die Zielkorridore verfehlt, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden.
Die Zahl der Bewerbungen bei der Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums mit dem neuen Wehrdienst-Gesetz seit Januar um 24 Prozent auf rund 38.500 gestiegen.
Wehrpflicht und Zivildienst könnten zurückkehren
Die Bundesregierung trifft bereits Vorkehrungen, im Fall einer Rückkehr zur Wehrpflicht auch den Zivildienst wieder zu aktivieren. Das findet auch Rüstungschef Papperger gut. "Dienst an der Gesellschaft ist sicherlich etwas, was nicht schadet."
Die Wehrpflicht in Deutschland war 2011 ausgesetzt worden - damit endete auch der zivile Ersatzdienst für junge Männer, die aus Gewissensgründen den Dienst bei der Bundeswehr verweigerten.
Großer Bewerberandrang in Rüstungsindustrie
Das Interesse an Jobs in der Rüstungsindustrie ist weit größer als der Zulauf zur Bundeswehr. Die Waffenschmiede Rheinmetall kann sich vor Bewerbungen kaum retten. Allein in Deutschland bekommt der Konzern nach Unternehmensangaben pro Monat aktuell im Schnitt fast 23.000 Bewerbungen. Vergangenes Jahr gingen in Deutschland insgesamt 232.000 Bewerbungen ein, weltweit waren es 360.000. Aktuell hat die Firma etwa 34.000 Beschäftigte.
Allein in der Düsseldorfer Rheinmetall-Zentrale arbeiteten fast 1.000 Menschen, von denen die Hälfte um die 30 Jahre oder jünger seien, sagte Papperger. "Und das sind alles Menschen, die hoch motiviert sind und sich einsetzen." Die Verwaltungszentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk steht im niedersächsischen Unterlüß./dot/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 1.145 auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,57 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,50 %/+100,80 % bedeutet.
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Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=191392
So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.
Die Luft wird dünn für unsere lieben Shortys
D. E. Shaw und Capital Fund Management reduzieren ihre Shortpositionen auf RHM