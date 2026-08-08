Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?

Partners Group Holding gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,63 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Partners Group Holding investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von -46,64 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Partners Group Holding verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,11 % Dividendenrendite bietet Partners Group Holding ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Partners Group Holding für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,11 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,63. Partners Group Holding weist eine Marktkapitalisierung von 21,04 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Partners Group ist ein globaler Private-Markets-Asset-Manager (Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien) mit Fokus auf institutionelle Anleger. Starke Marktstellung im Mid- und Large-Cap-Segment. Wichtige Konkurrenten: Blackstone, KKR, EQT, Carlyle. USP: Schweizer Herkunft, starke Governance, Co-Investment-Ansatz und breite Diversifikation über Anlageklassen und Regionen.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Partners Group Holding konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +6,87 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Partners Group Holding Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.08.2026

Die Partners Group Holding Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um 0,00 % auf 788,10€ zulegen. Das sind 0,00 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,11 %, eine Investition von etwa 234.834€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 46,00 +9,52 % +5,11 % 2025 42,00 +7,69 % +3,72 % 2024 39,00 +5,41 % +3,10 % 2023 37,00 +12,12 % +4,40 % 2022 33,00 0,00 % +3,15 %

Warum Partners Group Holding für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,11 %

Stetiges Dividendenwachstum: +6,87 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 16,63

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 19.570 € 3.000 € 58.709 € 6.000 € 117.417 € 12.000 € 234.834 €

Partners Group Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,88 % 1 Monat +7,89 % 3 Monate -17,37 % 1 Jahr -34,35 %

Informationen zur Partners Group Holding Aktie

Es gibt 27 Mio. Partners Group Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,04 Mrd. € wert.

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Ob die Partners Group Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Partners Group Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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