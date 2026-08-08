Gerresheimer unter Druck: Diese Risiken treiben Anleger um

Im Zentrum der Debatte steht die Frage, ob Gerresheimer nach den angekündigten Verkäufen von Centor und PPP auch das Moulded-Glass-Segment abgeben sollte. Ein Teil der Community sieht darin einen konsequenten Schritt, um das Unternehmen auf margenstärkere und wachstumsstärkere Bereiche wie Medical Systems und Primary Injectable Solutions zu fokussieren. In mehreren Beiträgen wird argumentiert, dass Moulded Glas nicht mehr zum Kerngeschäft passe und bereits vor Jahren als Verkaufskandidat genannt worden sei. Die schwächere Marge dieses Bereichs wird von einigen Nutzern als zusätzlicher Grund genannt, wobei es sich dabei um Einschätzungen der Community handelt, nicht um bestätigte Kennzahlen.

Die Aktie von Gerresheimer stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Community. Trotz einer schwachen Wochenperformance von rund minus 6,5 Prozent bei einer Spanne zwischen 28,40 und 26,30 Euro drehte sich die Diskussion weniger um den kurzfristigen Kursrutsch, sondern vor allem um die strategische Neuausrichtung des Unternehmens: den Verkauf von Randbereichen, den möglichen weiteren Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts und die daraus abgeleitete Bewertungsperspektive.

Andere Stimmen stellen diese Logik infrage. Sie verweisen darauf, dass ein Segment mit vermeintlich schwacher Marge kaum einen attraktiven Verkaufspreis erzielen dürfte. Zudem wird spekuliert, ob die Diskussion um einen möglichen Verkauf von Moulded Glas nicht teilweise auf Gerüchten beruht. Ein weiterer Diskussionsstrang dreht sich um die Integration von Bormioli: Einige Nutzer halten es für sinnvoller, Moulded Glas durch die Übernahme zu stärken, statt nach der Integration wieder zu verkaufen. Die Community ist sich hier deutlich uneins, ob eine radikale Portfoliobereinigung oder eine Stärkung des Glasgeschäfts langfristig mehr Wert schafft.

Zwischen Equity-Falle und Comeback-Story

Die Bewertungsperspektive nach den angekündigten Veräußerungen spaltet die Foristen. Mehrfach wird die These formuliert, Gerresheimer könne nach dem Abschluss des Verkaufs von Centor und PPP und einem möglichen Verkauf von Moulded Glas weitgehend schuldenfrei dastehen. Auf Basis dieser Annahme vergleichen einige Nutzer die Marktkapitalisierung von aktuell rund 910 Millionen Euro mit Spezialanbietern wie Schott oder Ypsomed und kommen zu dem Schluss, dass eine Bewertung deutlich unter 30 Euro nicht gerechtfertigt sei. In dieser Lesart wäre die Aktie auf dem aktuellen Niveau eher eine Comeback-Chance als eine Value-Falle.

Dem gegenüber steht die skeptische Fraktion, die vor einer möglichen Equity-Falle warnt. Sie verweist auf das negative KGV des Vorjahres und die weiterhin bestehende Unsicherheit rund um die BaFin-Untersuchung, die laut einer Analystenstudie trotz Schuldenabbau als überlagernder Risikofaktor wahrgenommen wird. Zwar wird in der Community darauf hingewiesen, dass ein externes Gutachten (Grand Thornton) aus Sicht einiger Anleger Entwarnung signalisiere, doch bleibt die regulatorische Thematik für viele ein psychologischer Bremsklotz. Hinzu kommt die Frustration darüber, dass das Management nach den Verkaufsankündigungen bislang keine weiteren, kursstützenden Details geliefert hat.

Shortseller, Analysten und der Blick auf die Spritzen-Fantasie

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion ist die Rolle der Shortseller. Mehrere Beiträge verweisen auf meldepflichtige Netto-Leerverkaufspositionen, die sich zuletzt leicht reduziert haben. Numeric Investors, Mirabella Financial Services und Arrowstreet Capital werden wiederholt genannt. Die Community wertet die schrittweise Verringerung der Shortpositionen teils als Signal, dass der extrem negative Konsens der Hedgefonds nachlässt, auch wenn weiterhin ein signifikanter Short-Overhang besteht. Die geringe Handelsaktivität – das Volumen lag zuletzt nur bei etwa einem Fünftel des Wochenschnitts – verstärkt den Eindruck, dass algorithmische Strategien und Leerverkäufer den Kurs kurzfristig dominieren.

Analystenempfehlungen werden überwiegend mit Skepsis betrachtet. Besonders diskutiert wurde eine deutliche Kurszielanhebung einer Großbank von einem klaren Verkaufsvotum auf ein neutrales Votum bei rund 28,50 Euro. Mehrere Nutzer sehen darin weniger eine neue fundamentale Erkenntnis als eine verspätete Reaktion auf bereits bekannte Nachrichten. Insgesamt misst die Community klassischen Analystenstudien nur begrenzte Relevanz bei.

Auf der operativen Seite richten sich die Hoffnungen vieler Anleger auf das Wachstum im Bereich injizierbarer Medikamente. Die starken Umsatzzahlen großer Pharmahersteller mit Abnehmspritzen und Diabetespräparaten werden als Rückenwind für Anbieter von Injektionssystemen interpretiert. In der Community herrscht die Erwartung, dass Gerresheimer als Spezialverpacker und Systemlieferant von diesem Trend profitieren könnte, auch wenn der jüngste Kursverlauf von Gerresheimer und Schott Pharma diese Fantasie kurzfristig nicht widerspiegelt.

Charttechnisch wird die Zone um das Wochentief bei 26,30 Euro als wichtige Unterstützung gesehen, während das Wochenhoch bei 28,40 Euro als kurzfristiger Widerstand gilt. Einige technisch orientierte Nutzer spekulieren auf die Ausbildung einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem möglichen Zielbereich im Bereich des BaFin-Einbruchs zwischen 37 und 42 Euro – eine klar spekulative Sichtweise der Community.

Für die kommende Woche richten sich die Blicke vor allem auf mögliche neue Informationen zum Fortschritt der Transaktionen rund um Centor und PPP, auf etwaige Signale zum weiteren Umgang mit Moulded Glas sowie auf Hinweise aus Roadshows, bei denen das Management laut Community-Angaben wieder präsenter auftritt. Kursseitig bleiben die Marken 26,30 und 28,40 Euro als kurzfristige Orientierungsgrößen im Fokus, während jede Nachricht zur BaFin-Thematik oder zu Shortpositionen das Sentiment rasch drehen könnte.

Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -6,5 % Wochenhoch / Wochentief 28,40€ / 26,30€ KGV (Vorjahr) -2,86 Marktkapitalisierung 909,78 Mio.EUR

Stand: 08.08.2026, 14:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 28,40€ und das Wochentief bei 26,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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