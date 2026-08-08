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    Diese Aktie zieht alle Blicke an

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    POET Technologies springt 22,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie

    Die POET Technologies-Aktie gewann in dieser Woche 22,3 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Diese Aktie zieht alle Blicke an - POET Technologies springt 22,3 Prozent: Im Forum wächst die Euphorie
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von POET Technologies hat in der zurückliegenden Woche mit einem Kursplus von 22,3 Prozent erneut für Gesprächsstoff gesorgt. Zwischen einem Wochentief von 5,80 Euro und einem Hoch von 7,94 Euro arbeitete sich der Titel dynamisch nach oben. Auslöser der besonders intensiven Diskussionen im Forum war vor allem die Frage, wie stark POET tatsächlich von der Dynamik im Bereich optischer Konnektivität für KI-Rechenzentren profitieren kann – und welche Rolle dabei die Kooperation mit dem nicht börsennotierten Unternehmen Lumilens spielt.

    Streitpunkt: Wie konkret ist der KI- und Hyperscaler-Hebel wirklich?

    Im Zentrum der Debatte steht die Einschätzung, ob sich aus den jüngsten Branchennachrichten bereits belastbare Rückschlüsse auf künftige Umsätze von POET ziehen lassen. Mehrere Nutzer verweisen auf die starke Neubewertung von Lumilens, das nach einer Series-C-Finanzierung über 700 Millionen US-Dollar mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird. In der Community wird dies als Signal gewertet, dass optische Netzwerksysteme für KI-Rechenzentren von Investoren als Schlüsseltechnologie gesehen werden.

    Ein Teil der Beiträge interpretiert die öffentlich bekannte Zusammenarbeit zwischen POET und Lumilens als strategischen Hebel. Diskutiert wird insbesondere ein sogenannter elektrisch-optischer Interposer, an dem beide Unternehmen laut früheren Mitteilungen arbeiten wollen. Aus einem aktuellen Interview mit dem Lumilens-Management leiten einige Anleger die Erwartung ab, dass dieses Produkt innerhalb der nächsten zwölf Monate marktreif werden könnte. In der Community wird spekuliert, dass sich diese Aussagen direkt auf die Interposer-Technologie von POET beziehen. Konkrete, von den Unternehmen bestätigte Details zu Umfang, Zeitplan und wirtschaftlicher Bedeutung dieser Kooperation liegen jedoch nicht vor; es handelt sich um Interpretationen und Erwartungen der Forenteilnehmer.

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    Positiv hervorgehoben wird zudem der Rückenwind für den gesamten Sektor optischer Komponenten. Mehrfach wird darauf verwiesen, dass sich Werte wie Coherent oder Applied Optoelectronics zuletzt von klassischen Speicher- und CPU-/GPU-Titeln abgekoppelt hätten. In dieser Lesart verschiebt sich der Fokus der Anleger von reiner Rechenleistung hin zur ultraschnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren. POET wird in diesem Kontext als potenzieller Profiteur einer strukturellen Nachfrageverschiebung gesehen.

    Zwischen Branchenfantasie und Bewertungsrealität

    Auf der anderen Seite mahnen skeptische Stimmen zur Vorsicht. Sie verweisen auf die hohe Marktkapitalisierung von 1,33 Milliarden Euro bei gleichzeitig negativem KGV von -11,59 auf Basis des Vorjahres. Aus dieser Perspektive ist ein großer Teil der erwarteten Wachstumsstory bereits im Kurs eingepreist, während belastbare Umsatz- und Gewinnbeiträge aus den diskutierten Projekten noch ausstehen.

    Besonders differenziert wird ein in einem englischsprachigen Forum erwähnter Hinweis auf den Netzwerkausrüster Adtran diskutiert. Dort soll im jüngsten Earnings Call ein Produkt mit POET-Technologie – der MicroMux Quattro – im Zusammenhang mit mehreren interessierten Hyperscaler-Kunden genannt worden sein. In der Community wird dies als potenzieller Türöffner in das Hyperscaler-Segment gewertet. Gleichzeitig wird aber betont, dass es sich bislang um Kundeninteresse und Testphasen handelt und nicht um bestätigte Großaufträge für POET. Die mögliche Volumenrelevanz wird eher in Richtung 2027 verortet, was den spekulativen Charakter der aktuellen Kursfantasie unterstreicht.

    Kritische Nutzer hinterfragen zudem die Qualität eines Teils des Diskussionsumfelds. Sie bemängeln überzogene Kursfantasien, das Deuten kleiner Orderbewegungen als Einstieg institutioneller Investoren sowie persönliche Auseinandersetzungen im Forum. Aus ihrer Sicht erhöht dieser emotionale Newsflow das Risiko, dass kurzfristige Kursbewegungen weniger von Fundamentaldaten als von Stimmungen und Gerüchten getrieben werden.

    Technische Marken und Ausblick auf die kommende Woche

    Charttechnisch rückt nach der starken Wochenperformance der Bereich um das Wochenhoch bei 7,94 Euro als unmittelbarer Widerstand in den Fokus. Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 5,80 Euro als wichtige Unterstützung. In den Diskussionen wird zudem auf psychologisch relevante Marken im US-Handel verwiesen, insbesondere auf einen möglichen nachhaltigen Ausbruch über runde Kursniveaus, der als Signal für einen Trendwechsel interpretiert würde. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt bei etwa der Hälfte des Wochenschnitts, was darauf hindeutet, dass der jüngste Anstieg bislang ohne ausgeprägten Volumenschub auskam.

    Für die kommende Woche richten sich die Blicke der Community vor allem auf mögliche neue Informationen zur Zusammenarbeit mit Lumilens und auf Branchensignale aus dem KI- und Netzwerkausrüstersegment. Relevante Impulse könnten zudem von Unternehmenspräsentationen, Konferenzauftritten oder aktualisierten Einschätzungen zu Produkten mit POET-Technologie ausgehen, sofern diese konkretisiert werden. Kurzfristig dürfte sich der Kursverlauf daran entscheiden, ob der Widerstand im Bereich des Wochenhochs überwunden und anschließend behauptet werden kann oder ob es zu einem Rücklauf in Richtung der Unterstützung bei 5,80 Euro kommt.

    Insgesamt bleibt die Aktie im Spannungsfeld zwischen großer Branchenfantasie im Bereich optischer Konnektivität für KI-Rechenzentren und einer bereits ambitionierten Bewertung bei weiterhin ausstehenden, klar quantifizierbaren Ertragsbeiträgen aus den diskutierten Projekten.

    POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +22,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,94€ / 5,80€
    KGV (Vorjahr) -11,59
    Marktkapitalisierung 1,33 Mrd.EUR

    Stand: 08.08.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,94€ und das Wochentief bei 5,80€ die zunächst wichtigsten Marken.

    POET Technologies

    +4,05 %
    +22,32 %
    -1,56 %
    -9,00 %
    +57,10 %
    +106,82 %
    +4,41 %
    +35,36 %
    +318,48 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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