Kissigs Rückblick 32/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Almonty, Rocket Lab, Texas Pacific Land, Vincorion und Deutsche Rohstoff AG - der Kampf ums Öl, um Rohstoffe und den Weltraum dominierte alles

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



