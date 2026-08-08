🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    GDL plant neuen Warnstreik - Saarbahn hält Ersatzverkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Erneuter Warnstreik bei der Saarbahn am Montag
    • Betroffen bleibt ausschließlich die Linie S1
    • Zum Schulstart fährt die Tram teilweise wieder
    GDL plant neuen Warnstreik - Saarbahn hält Ersatzverkehr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Nachdem der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden ist, droht am Montag bereits ein erneuter Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit.

    Die GDL habe der Saarbahn eine Streikankündigung für Montag zugeleitet, erklärte Nico Rebenack, Bezirksvorsitzender Süd-West der GDL. "Nähere Informationen zu präzisen Streikzeiten können wir noch nicht machen." Diese würden kurzfristig gesondert mitgeteilt. Betroffen ist der Betrieb der Saarbahn-Linie S1. Am Montag beginnt im Saarland wieder die Schule nach den Sommerferien.

    Schienenersatzverkehr bleibt bestehen

    Die Saarbahn teilte mit, am bereits eingerichteten Schienenersatzverkehr festzuhalten. Die zusätzlichen Busse verkehrten weiterhin über das gesamte Wochenende. Zum Schulanfang am Montag werde neben dem Schienenersatz zusätzlich ein eingeschränkter TramTrain-Betrieb möglich sein. Ab Montag sollen die Fahrzeuge der Linie S1 laut Mitteilung von morgens bis nachmittags vereinzelt zwischen Saargemünd und Riegelsberg Süd fahren.

    Erst Anfang der Woche hatte ein zweitägiger Streik für den Ausfall der Linie S1 gesorgt. Dieser war am Mittwochmorgen vorläufig beendet worden. Die Tarifverhandlungen scheinen derzeit festgefahren./nis/DP/mis







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    GDL plant neuen Warnstreik - Saarbahn hält Ersatzverkehr Nachdem der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden ist, droht am Montag bereits ein erneuter Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit. Die GDL habe der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     