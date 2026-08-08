GDL plant neuen Warnstreik - Saarbahn hält Ersatzverkehr

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Nachdem der zehnte Warnstreik bei der Saarbahn am Freitagabend nach rund zwölf Stunden vorzeitig beendet worden ist, droht am Montag bereits ein erneuter Warnstreik. Das teilte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) mit.

Die GDL habe der Saarbahn eine Streikankündigung für Montag zugeleitet, erklärte Nico Rebenack, Bezirksvorsitzender Süd-West der GDL. "Nähere Informationen zu präzisen Streikzeiten können wir noch nicht machen." Diese würden kurzfristig gesondert mitgeteilt. Betroffen ist der Betrieb der Saarbahn-Linie S1. Am Montag beginnt im Saarland wieder die Schule nach den Sommerferien.