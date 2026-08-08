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    Drohne dringt im Luftraum von Nato-Staat Bulgarien ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohne dringt in Bulgariens Nato-Luftraum ein
    • Drohne explodiert 100 Meter vor Rumäniens Grenze
    • Keine Verletzten oder Sachschäden gemeldet
    Drohne dringt im Luftraum von Nato-Staat Bulgarien ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SOFIA (dpa-AFX) - Im Luftraum des Nato- und EU-Mitgliedstaates Bulgarien ist eine Drohne eingedrungen. Das Flugobjekt sei auf bulgarischem Staatsgebiet in einer Entfernung von 100 Metern von der rumänischen Grenze explodiert, sagte Ministerpräsident Rumen Radew nach einer Sitzung des Sicherheitsrates bei der Regierung in Sofia. Die Drohne hatte demnach eine Großmenge Sprengstoff.

    Teams der bulgarischen Grenzpolizei und des Verteidigungsministeriums des Landes seien dabei, die Herkunft der Drohne festzustellen, sagte Radew weiter. Es gebe keine Verletzten und auch keine Sachschäden./el/DP/mis



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