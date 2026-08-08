Hochleistungs-Speicherprodukte treiben KI-Innovationen voran

SAN JOSE, Kalifornien, 8. August 2026 /PRNewswire/ -- Auf der FMS 2026 (Future of Memory and Storage) präsentierte KOWIN sein komplettes Speicherportfolio: Es umfasst Embedded-Speicher, SSDs, DRAM-Module und Wechseldatenträger. Das Unternehmen liefert hochzuverlässige Speicherlösungen für eine umfassende Palette an KI-gestützten Endgeräten und Industriegeräten.

Embedded-Speicher: KOWIN bietet Small-PKG.-eMMC-Module, die speziell auf KI-Smartglasses zugeschnitten sind, ePOP für Smartwatches sowie eMMC in Industriequalität für robuste industrielle Steuerungssysteme. Diese Produkte ermöglichen ultrakompakte, stromsparende und langlebige Leistung für vielfältige KI-Anwendungsszenarien.

Solid-State-Laufwerke (SSDs): SSD-Laufwerke mit hoher Kapazität sind für Mini-PCs optimiert und unterstützen einen schnellen Systemstart sowie sofortigen Datenzugriff. Sie gewährleisten eine stabile und effiziente KI-Rechenleistung für Desktop- und Edge-Bereitstellungsumgebungen.

DRAM-Module: SODIMM- und UDIMM-Module, die die Rechenleistung von KI-Laptops und -Desktops deutlich steigern und das Training von KI-Modellen, das Rendering sowie Multitasking beschleunigen.

Wechselspeicher: microSD-Karten und USB-Sticks, die den Anforderungen an tragbare Speicherlösungen und schnelle Datenübertragung gerecht werden und sich ideal für die KI-Datenerfassung, Aktualisierungen vor Ort sowie die Übertragung von Inhalten eignen.

Mit diesem Premium-Speicherangebot deckt KOWIN KI-Wearables, KI-PCs und industrielle Steuerungssysteme effektiv ab und steigert Leistung und Zuverlässigkeit, um das weltweite Wachstum der KI-Branche voranzutreiben. Die Teilnahme von KOWIN an der FMS 2026 bekräftigte das Engagement des Unternehmens, äußerst zuverlässige und innovative Speicherlösungen bereitzustellen, die die intelligente Welt vorantreiben.

Informationen zu KOWIN

KOWIN ist auf die Forschung, Entwicklung und den Vertrieb von Embedded-Speichern, Speichermodulen und Wechseldatenträgern spezialisiert. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eMMC, eMCP, ePOP, nMCP, UFS, LPDDR, DDR, SSD, tragbare SSDs, DRAM-Module, Speicherkarten und USB-Sticks. Diese Produkte finden eine breite Anwendung in den Bereichen Smart-Terminals, Smart Home, Smart Wearables, KI-Geräte, IoT, Netzwerkkommunikationsgeräte, industrielle Steuerungssysteme sowie im Bereich des intelligenten Lernens und der Bildung und bei intelligenten Überwachungsanwendungen.

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