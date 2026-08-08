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    Behörde

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    Schiff in Straße von Hormus beschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schiff vor Oman von unbekanntem Geschoss getroffen
    • Feuer an Bord gelöscht Schiff und Besatzung sicher
    • Angriffe legen Schiffsverkehr in Straße lahm
    Behörde - Schiff in Straße von Hormus beschossen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KHASAB (dpa-AFX) - Ein weiteres Schiff ist in der Straße von Hormus nach Behördenangaben angegriffen worden. Vor der Küste Omans sei das Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen worden, teilte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mit. Es sei ein Feuer an Bord ausgebrochen, das gelöscht worden sei. Schiff und Besatzung seien in Sicherheit. Der Vorfall ereignete sich demnach rund 33 Kilometer östlich des omanischen Ortes Al Khasab.

    In der Straße von Hormus haben Teherans Streitkräfte seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar immer wieder Tanker und andere Schiffe angegriffen. Damit brachten sie den Verkehr in der strategisch wichtigen Meerenge fast zum Erliegen. Der Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge und die Frage, wie die Durchfahrt geregelt wird, ist ein wesentlicher Grund, warum der Krieg zwischen den USA und dem Iran zuletzt wieder eskalierte. Vor dem Krieg war die Meerenge für die internationale Schifffahrt uneingeschränkt offen gewesen./rin/DP/mis






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