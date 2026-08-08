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    Iran

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    Öffnung der Straße von Hormus hängt von USA ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran sieht Oman-Einigung nicht als direkte Öffnung
    • Iran fordert US-Rückzug aus Oman-Gesprächen
    • Öffnung hängt von US-Wiedergutmachung ab
    Iran - Öffnung der Straße von Hormus hängt von USA ab
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Eine Einigung mit dem Oman über einen neuen Mechanismus für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus bringt aus iranischer Sicht nicht direkt auch eine Öffnung der Meerenge mit sich. Vielmehr müssten die USA auf iranische Forderungen eingehen, sagte ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden der Nachrichtenagentur Tasnim.

    Er erklärte, die USA sollten sich aus Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman heraushalten. Seit Wochen verhandelt der Iran mit dem anderen Anrainerstaat der Meerenge, dem Oman, wie Schiffspassagen in der Straße von Hormus geregelt werden sollen.

    US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit gesagt, an den Verhandlungen beteiligt zu sein. Sollte aus den Gesprächen ein Mechanismus hervorgehen, mit dem der Iran maßgeblich die Schifffahrt in der Meerenge kontrollieren kann, wäre dies nach monatelangen US-Angriffen ein strategischer Sieg für Teheran.

    Araghtschi: Forderung nach Wiedergutmachung nach US-Verstößen

    Eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman sei nahe, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in einem weiteren Tasnim-Bericht. Die Öffnung der Straße von Hormus hänge etwa davon ab, dass die USA Verstöße gegen das im Juni geschlossene Rahmenabkommen, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen sollte, wiedergutmachten. Genauer ging er nicht darauf ein.

    Bei dem nun mit dem Oman verhandelten Ansatz solle eine temporäre, neue Route durch die Meerenge festgelegt werden, sagte Araghtschi weiter./mar/DP/mis





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