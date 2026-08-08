Shandong HiTHIUM läutet eine neue Phase der skalierbaren Bereitstellung ein

HEZE, China, 8. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Zeremonie zum Produktionsstart von dem weltweit ersten integrierten Industriepark für Langzeit-Energiespeicher (LDES) von Shandong HiTHIUM (Standort Heze), fand am 7. August in der Luxi New Area in Heze statt. Als weltweit erster intelligenter Produktionsstandort, der speziell für LDES konzipiert wurde, verkörpert der Standort Heze das Bekenntnis des Unternehmens zu „Benchmark vom ersten Tag an, Führungsrolle ab Produktionsstart". Dies stellt für HiTHIUM einen strategischen Meilenstein in seinem unerschütterlichen Engagement für LDES und der Vertiefung seiner globalen, integrierten industriellen Struktur dar und führt das Unternehmen in eine neue Ära der weltweit integrierten intelligenten Fertigung und der groß angelegten Bereitstellung von LDES.

Mit einer geplanten Gesamtfläche von rund 80 Hektar und einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 13 Milliarden RMB entlang der gesamten Industriekette ist das Projekt in Heze, Shandong, der weltweit erste integrierte Industriepark, der ausschließlich auf LDES ausgerichtet ist. Das Projekt wurde als wichtige nationale Initiative für private Investitionen und als Vorzeigeprojekt für den Ausbau des neuen Energiesystems in der Provinz Shandong ausgewiesen.

Die Anlage basiert auf einem branchenübergreifenden Ansatz und umfasst die intelligente Fertigung von LFP-Batteriezellen, die Modul- und Systemintegration, die Herstellung neuer Materialien sowie die vorgelagerte Rohstoffverarbeitung – wodurch eine durchgängige Integration von den Materialien bis hin zu den Zellen und Systemen erreicht wird.

Wang Pengcheng, Mitbegründer und CEO von HiTHIUM sowie Vorstandsvorsitzender von Shandong HiTHIUM, erklärte: „Der Produktionsstart markiert für den Standort Heze eine neue Phase in den Bereichen skalierbare Fertigung, marktorientierte Auslieferung und Aufbau eines Ökosystems. Auf dieser neuen Grundlage wird HiTHIUM unsere „drei Säulen der Führung" weiter vorantreiben:

zur Übernahme einer führenden Rolle in der Industrie – Aufbau eines nationalen Referenz-Industrieclusters für LDES. Mit dem integrierten Industriepark Heze LDES als „Kernmotor" wird HiTHIUM Partner aus vor- und nachgelagerten Bereichen zusammenbringen, um das gesamte Anwendungsökosystem „Erzeugung – Übertragung – Verteilung – Verbrauch" abzudecken.

Produktführerschaft – Entwicklung von LDES-Lösungen für alle Anwendungsszenarien. HiTHIUM hat bei der Entwicklung und Einführung von LDES-Lösungen eine Vorreiterrolle übernommen. Durch die Nutzung der skalierbaren Kapazität des Standorts wird HiTHIUM das Produktionspotenzial von Produkten mit großer Kapazität im Tausend-Amperestunden-Bereich voll ausschöpfen und damit die globale LDES-Industrie auf Lithiumbasis in eine Ära der groß angelegten Lieferungen führen.

Führend in Sachen Produktionseffizienz – Aufbau globaler Wettbewerbsfähigkeit durch integrierte intelligente Fertigung. Die Produktionsstätte ist vollständig mit eigenentwickelten intelligenten Fertigungslinien der fünften Generation ausgestattet und ermöglicht eine durchgängige, synergetische Integration von Kernmaterialien, Zellfertigung, Systemintegration und globaler Auslieferung. Damit stellen wir sicher, dass wir den Märkten weltweit Produkte in großem Maßstab, mit hoher Effizienz und in hoher Qualität liefern können.

Das integrierte intelligente Fertigungssystem des Standorts Heze deckt den gesamten Prozess von den Rohstoffen bis zur Auslieferung der vorgefertigten Container ab. Dank der Produktionslinien der fünften Generation – den branchenweit ersten, deren Kapazität pro Linie 15 GWh übersteigt – bietet die neue Generation eine Reduzierung der benötigten Fläche pro GWh um 50 %, eine Reduzierung des Personalbedarfs um 58 %, eine Senkung des Energieverbrauchs in der Fertigung um 13 % sowie eine Effizienzsteigerung um 200 % im Vergleich zur Vorgängergeneration. Mit einem Automatisierungsgrad von über 95 % und mehr als 1.000 Kontrollpunkten zur Qualitätssicherung, die durch KI-gestützte visuelle Prüfungen ergänzt werden, gewährleistet das Werk in Heze kostengünstige Betriebsabläufe, eine hocheffiziente Lieferung und erstklassige Produktqualität und bietet Kunden weltweit wettbewerbsfähige LDES-Lösungen.

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