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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland

    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    BERLIN, 9. August 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.

    Travelzoo logo

    Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

    • 349 € P.P.—ERSTES HÖHLEN-DESIGNHOTEL DER ALPEN, −55%
      Im Juni neu eröffnetes Erwachsenenhotel mit nur 20 Zimmern. Raumhohe Glasfronten, cremefarbene Felswände. Frühstück, Nachmittagsbuffet und Dinner sind inklusive. Außerdem für Club-Mitglieder verhandelt: ein Massagegutschein.
    • AB 74 € P.P.—LUXUSHOTEL AN KRAKAUS SCHÖNSTER STRASSE
      Historischer Altstadtpalast aus dem 14. Jahrhundert. Sehr gute Lage an der Floriańska-Straße, die zum zentralen Marktplatz führt. Wellnessbereich mit Innenpool, Jacuzzi, Salzgrotte, Sauna und Dampfbad – ideal für die Reisezeit im Winter.
    • AB 2499 € P.P.—WASSERVILLA AUF DEN MALEDIVEN & FLUG
      1 Woche im Adults-only-Resort. 62 Quadratmeter große Villen über dem Wasser – auf Wunsch mit eigenem Pool. Neben der All-Inclusive-Verpflegung inbegriffen: ein geführter Schnorchelausflug zum Hausriff oder eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang.
    • 79 € P.P.—THÜRINGEN: 3 TAGE MIT DINNER & THERME
      Wellnesshotel im Kurort Bad Sulza. Die Toskana Therme erreichen Sie direkt aus dem Hotel. Highlight: die Pools unter einer großen Holzkuppel mit farbigen Lichtprojektionen und sphärischer Musik.
    • 49 € P.P.—NEUES HOTEL IN KROATIEN INKL. HP
      2026 eröffnetes 4-Sterne-Hotel in Medulin, einem der wenigen Orte in Kroatien mit Sandstränden. Zimmer mit Balkon und Blick auf den Park. Lokale Gerichte zum Frühstück und Abendessen: etwa hausgemachte Feigenmarmelade und Meeresfrüchte aus der Adria.

    Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

    Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

    Wer sind wir?   
    Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern – mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen – erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

    Pressekontakt:
    Natalia Cwierz – Berlin
    +49 30 311 975 20
    ncwierz@travelzoo.com

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/club-angebote-fur-reisebegeisterte-in-deutschland-302846365.html

    Die Travelzoo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 7,33EUR auf Nasdaq (08. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.






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    PR Newswire (dt.)
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    Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland BERLIN, 9. August 2026 /PRNewswire/ - Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte (auf Englisch: travel enthusiasts), veröffentlicht fünf von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.Sorgfältig geprüft und …
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