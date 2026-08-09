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    Bundesverkehrsminister will Bonus-Zahlungen an Bahn-Ziele koppeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger erhöht wegen Pünktlichkeitskrise den Druck
    • Bahnboni sollen an Bundesziele geknüpft werden
    • Infrastrukturmittel werden an Vorgaben gebunden
    Bundesverkehrsminister will Bonus-Zahlungen an Bahn-Ziele koppeln
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger erhöht den Druck auf die Führungsebene der Deutschen Bahn. Als Reaktion auf die anhaltende Pünktlichkeitskrise des bundeseigenen Bahn-Konzerns und Kritik an Millionenzahlungen kündigt der CDU-Politiker in der "Bild am Sonntag" Konsequenzen bei Vorstandsgehältern an.

    "Es wird sich konkret auf die Bonuszahlungen von Bahnmanagern auswirken, wenn die Ziele, die der Bund vorgibt, nicht eingehalten werden", sagte Bilger. "Ich finde, da haben die Bahnkunden und Steuerzahler einen Anspruch darauf, dass wirklich der Erfolg gemessen wird."

    Er wolle zwar ausdrücklich festhalten, dass viele Beschäftigte bei der Bahn richtig gute Arbeit leisteten, so der Minister. Wenn es aber nicht zufriedenstellend sei, habe das auch Auswirkungen auf die Bezahlung.

    Der Bund bereitet derzeit eine neue Finanzierungsvereinbarung mit dem Staatskonzern vor, in der genau geregelt wird, wie viele Milliarden für die Schieneninfrastruktur fließen. Diese Gelder sollen künftig an Vorgaben geknüpft werden./sl/DP/zb







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