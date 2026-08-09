Siemens mit Rekordaufträgen: Gewinn steigt, Prognose angehoben

Der Umsatz des Technologiekonzerns wuchs von 19,38 auf 20,79 Milliarden Euro und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 20,64 Milliarden Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich der Auftragseingang: Die Bestellungen stiegen nominal um 13 Prozent auf 27,90 Milliarden Euro, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte sogar um 14 Prozent. Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz erreichte damit starke 1,34. Der Auftragsbestand blieb mit rund 132 Milliarden Euro auf einem hohen Niveau.

Siemens hat im dritten Geschäftsquartal sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,05 auf 2,27 Milliarden Euro. Einschließlich der Minderheitsanteile stieg der Konzerngewinn von 2,24 auf 2,58 Milliarden Euro. Der verwässerte Gewinn je Aktie legte von 2,58 auf 2,91 Euro zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch operativ überzeugte Siemens. Der Gewinn des industriellen Geschäfts erhöhte sich um 25 Prozent auf den Rekordwert von 3,52 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,9 auf 17,3 Prozent. Wichtigster Ergebnistreiber war Digital Industries. Der Umsatz der Sparte stieg um zwölf Prozent auf 4,93 Milliarden Euro, während der Gewinn um 44 Prozent auf 923 Millionen Euro zulegte. Das Softwaregeschäft wuchs besonders kräftig. Zudem verzeichnete Siemens steigende Automatisierungsaufträge aus China und ein starkes Umsatzwachstum in den USA.

Smart Infrastructure setzte ebenfalls neue Bestmarken. Der Auftragseingang sprang um 40 Prozent auf acht Milliarden Euro. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 6,39 Milliarden Euro zu, der Gewinn um 19 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Treiber waren unter anderem Großaufträge für Rechenzentren in Nordamerika und Europa. Das Geschäft mit Rechenzentren verzeichnete in den ersten neun Monaten ein dreistelliges Auftragswachstum.

Schwächer entwickelte sich Mobility. Zwar stieg der Umsatz um sechs Prozent auf 3,24 Milliarden Euro, der Gewinn sank jedoch leicht auf 280 Millionen Euro. Die Marge ging von 9,3 auf 8,6 Prozent zurück.

Der freie Cashflow verbesserte sich deutlich um 42 Prozent auf 4,15 Milliarden Euro. Siemens hob deshalb die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und erwartet nun einen Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokation von 11,20 bis 11,50 Euro. Die Wachstumserwartung für den Konzernumsatz bleibt bei sechs bis acht Prozent. Für Smart Infrastructure wurde der Ausblick ebenfalls angehoben.

JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 345 Euro. UBS erhöhte ihr Kursziel von 310 auf 330 Euro und beließ die Aktie auf „Buy“.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 280,6EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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