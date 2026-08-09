Öl-Schock im Nahen Osten: Tanker-Havarie trifft auf Iran-Krieg**

Satellitenaufnahmen deuten darauf hin, dass weiterhin erhebliche Mengen Öl austreten. An Bord sollen sich rund 110.000 Tonnen Rohöl befinden. Das wäre fast das Dreifache der Ölmenge, die 1989 bei der Havarie der „Exxon Valdez“ vor Alaska ins Meer gelangte. Besonders gefährdet sind Korallenriffe, Meeresschildkröten, Seevögel und Meeressäuger. In der Region lebt zudem der seltene Arabische Buckelwal.

Die Spannungen im Nahen Osten sorgen weiterhin für erhebliche Risiken an den Energiemärkten. Neben der anhaltenden Unsicherheit über den Iran-Krieg verschärft ein havarierter Tanker vor der Küste Omans die Lage. Der 270 Meter lange Öltanker „Caroline Bezengi“, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, liegt in einer ökologisch sensiblen Region auf Grund. Nach Angaben von Greenpeace ist der Ölteppich inzwischen auf rund 600 Quadratkilometer angewachsen – etwa das Doppelte der Fläche Münchens.

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Die Eigentums- und Versicherungsverhältnisse des Tankers sind offenbar ungeklärt. Der Oman hat die Eigner aufgefordert, das Schiff samt Ladung zu entfernen. Greenpeace warnt jedoch, dass das Land ohne eindeutig verantwortlichen Besitzer, ausreichende Versicherung und geklärten Flaggenstaat auf den ökologischen und finanziellen Schäden sitzen bleiben könnte. Um einen größeren Austritt zu verhindern, müsste die Ladung vermutlich auf einen anderen Tanker umgepumpt werden.

Parallel bleibt die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus stark beeinträchtigt. Nach Daten des Anbieters Kpler passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Meerenge; im Durchschnitt der Vorwoche waren es rund 13. Frachter für trockene Güter verzeichneten laut AXS Marine sogar einen deutlichen Rückgang ihrer Passage. Auch iranische Ölexporte sind betroffen: Auf der wichtigen Exportinsel Charg sollen zuletzt über längere Zeit keine Schiffe mehr angelegt haben.

US-Präsident Donald Trump stellte unterdessen ein mögliches baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht und verwies auf laufende Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus. Konkrete Vereinbarungen oder einen belastbaren Zeitplan nannte er jedoch nicht. Iran und Oman sollen sich nach iranischen Angaben bereits auf geografische Koordinaten für sichere Passagen verständigt haben.

Die Ölpreise reagierten am Donnerstag mit Aufschlägen. Brent verteuerte sich um 1,74 Dollar auf 80,83 Dollar je Barrel. Marktteilnehmer warten auf Klarheit über eine mögliche Entspannung. Die weitere Entwicklung dürfte von diplomatischen Fortschritten, der Dauer der Behinderungen in Hormus und der Gefahr einer Eskalation abhängen. Stimmen, die bereits dauerhaft dreistellige Ölpreise erwarten, verweisen auf mögliche Engpässe bei den strategischen Reserven. Derzeit bleibt der Markt jedoch volatil und reagiert besonders sensibel auf politische Signale.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 82,26USD auf L&S Exchange (07. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.