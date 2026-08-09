🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    3433 Aufrufe 3433 0 Kommentare 0 Kommentare

    **Öl-Schock im Nahen Osten: Tanker-Havarie trifft auf Iran-Krieg**

    **Öl-Schock im Nahen Osten: Tanker-Havarie trifft auf Iran-Krieg**
    Foto: Jan Woitas - dpa

    **Ölmarkt zwischen Umweltgefahr und geopolitischer Eskalation**

    Die Spannungen im Nahen Osten sorgen weiterhin für erhebliche Risiken an den Energiemärkten. Neben der anhaltenden Unsicherheit über den Iran-Krieg verschärft ein havarierter Tanker vor der Küste Omans die Lage. Der 270 Meter lange Öltanker „Caroline Bezengi“, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird, liegt in einer ökologisch sensiblen Region auf Grund. Nach Angaben von Greenpeace ist der Ölteppich inzwischen auf rund 600 Quadratkilometer angewachsen – etwa das Doppelte der Fläche Münchens.

    Satellitenaufnahmen deuten darauf hin, dass weiterhin erhebliche Mengen Öl austreten. An Bord sollen sich rund 110.000 Tonnen Rohöl befinden. Das wäre fast das Dreifache der Ölmenge, die 1989 bei der Havarie der „Exxon Valdez“ vor Alaska ins Meer gelangte. Besonders gefährdet sind Korallenriffe, Meeresschildkröten, Seevögel und Meeressäuger. In der Region lebt zudem der seltene Arabische Buckelwal.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Die Eigentums- und Versicherungsverhältnisse des Tankers sind offenbar ungeklärt. Der Oman hat die Eigner aufgefordert, das Schiff samt Ladung zu entfernen. Greenpeace warnt jedoch, dass das Land ohne eindeutig verantwortlichen Besitzer, ausreichende Versicherung und geklärten Flaggenstaat auf den ökologischen und finanziellen Schäden sitzen bleiben könnte. Um einen größeren Austritt zu verhindern, müsste die Ladung vermutlich auf einen anderen Tanker umgepumpt werden.

    Parallel bleibt die Schifffahrt durch die strategisch wichtige Straße von Hormus stark beeinträchtigt. Nach Daten des Anbieters Kpler passierten am Donnerstag lediglich acht Schiffe die Meerenge; im Durchschnitt der Vorwoche waren es rund 13. Frachter für trockene Güter verzeichneten laut AXS Marine sogar einen deutlichen Rückgang ihrer Passage. Auch iranische Ölexporte sind betroffen: Auf der wichtigen Exportinsel Charg sollen zuletzt über längere Zeit keine Schiffe mehr angelegt haben.

    US-Präsident Donald Trump stellte unterdessen ein mögliches baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht und verwies auf laufende Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus. Konkrete Vereinbarungen oder einen belastbaren Zeitplan nannte er jedoch nicht. Iran und Oman sollen sich nach iranischen Angaben bereits auf geografische Koordinaten für sichere Passagen verständigt haben.

    Die Ölpreise reagierten am Donnerstag mit Aufschlägen. Brent verteuerte sich um 1,74 Dollar auf 80,83 Dollar je Barrel. Marktteilnehmer warten auf Klarheit über eine mögliche Entspannung. Die weitere Entwicklung dürfte von diplomatischen Fortschritten, der Dauer der Behinderungen in Hormus und der Gefahr einer Eskalation abhängen. Stimmen, die bereits dauerhaft dreistellige Ölpreise erwarten, verweisen auf mögliche Engpässe bei den strategischen Reserven. Derzeit bleibt der Markt jedoch volatil und reagiert besonders sensibel auf politische Signale.



    Öl (Brent)

    -1,53 %
    -1,62 %
    +15,61 %
    -17,80 %
    +24,49 %
    -2,71 %
    +19,01 %
    +28,79 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 82,26USD auf L&S Exchange (07. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **Öl-Schock im Nahen Osten: Tanker-Havarie trifft auf Iran-Krieg** **Ölmarkt zwischen Umweltgefahr und geopolitischer Eskalation** Die Spannungen im Nahen Osten sorgen weiterhin für erhebliche Risiken an den Energiemärkten. Neben der anhaltenden Unsicherheit über den Iran-Krieg verschärft ein havarierter Tanker vor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     