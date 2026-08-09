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    FAA lässt rund 470 Boeing 737 Max auf mögliche Risse prüfen

    FAA lässt rund 470 Boeing 737 Max auf mögliche Risse prüfen
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    **FAA ordnet Inspektionen an: Rund 470 Boeing 737 Max werden auf Risse geprüft**

    Die US-Luftfahrtaufsicht FAA verschärft die Kontrollen bei der Boeing 737 Max. Rund 470 Flugzeuge der Modellreihen 737-8, 737-9 und 737-8200 müssen auf mögliche Risse an einer Ecke der vorderen Türen untersucht werden. Die entsprechende Anordnung tritt am 10. September in Kraft. Nach Angaben der Behörde könnten solche Schäden die strukturelle Integrität der Maschinen beeinträchtigen.

    Auslöser für die Maßnahme sind Risse, die in den vergangenen Jahren bei der Vorgängerbaureihe Boeing 737 Next Generation festgestellt wurden. Ein Boeing-Sprecher sagte dem „Wall Street Journal“, entsprechende Schäden seien bei der 737 Max bislang zwar nicht beobachtet worden. Da Konstruktion und Produktionsverfahren in dem betroffenen Bereich jedoch ähnlich seien, habe der Konzern die Inspektionen vorsorglich auf die Max-Flotte ausgeweitet.

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    Die FAA macht die Überprüfung für bestimmte Flugzeuge verpflichtend. Damit sollen mögliche strukturelle Schwachstellen frühzeitig erkannt werden, bevor sie zu sicherheitsrelevanten Problemen führen. Konkrete Angaben dazu, wie viele Maschinen von den Rissen betroffen sind oder ob bereits Reparaturen erforderlich wurden, liegen bislang nicht vor.

    Auch die europäische Flugsicherheitsagentur EASA hat die Maßnahme nach einer technischen Prüfung in ihr Regulierungssystem übernommen. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, die betreffenden Flugzeuge hätten ohnehin auf Grundlage der FAA-Anweisung überprüft werden müssen. Für Betreiber in Europa entsteht damit voraussichtlich keine grundlegend neue Verpflichtung, die europäische Behörde bestätigt jedoch die sicherheitsrelevante Bedeutung der Kontrollen.

    Für Boeing kommt die Anordnung in einer Phase, in der der Flugzeughersteller weiterhin unter besonderer Beobachtung steht. Der Konzern hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit Qualitäts- und Produktionsproblemen zu kämpfen. Diese Belastungen führten zu Verzögerungen, zusätzlichen Prüfungen und erheblichem Druck auf das Management. Zuletzt hatte Boeing nach eigener Einschätzung jedoch Fortschritte bei der Fertigungsqualität erzielt.

    Die neuerliche Inspektionsanordnung zeigt zugleich, dass Aufsichtsbehörden bei der 737-Familie weiterhin besonders vorsichtig vorgehen. Die 737 Max ist für Boeing wirtschaftlich von zentraler Bedeutung und bildet das Rückgrat des Geschäfts mit Mittelstreckenflugzeugen. Jede zusätzliche Prüfung kann für Airlines zu erhöhtem organisatorischem Aufwand und möglichen Standzeiten führen. Zugleich dienen die Kontrollen dazu, das Vertrauen von Fluggesellschaften, Passagieren und Investoren in die Sicherheit und Zuverlässigkeit des meistverkauften Boeing-Modells zu stabilisieren.



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