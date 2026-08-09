Aurubis hebt Prognose an – doch die Aktie fällt trotzdem deutlich

Im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft ausgesprochen dynamisch. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro. Das operative Vorsteuerergebnis legte um etwa 160 Prozent auf 149 Millionen Euro zu. Der Nettogewinn vervielfachte sich nahezu auf 114 Millionen Euro. Rückenwind lieferten vor allem die hohen Kupferpreise. Das Metall profitiert von der wachsenden Nachfrage aus Künstlicher Intelligenz, Elektromobilität sowie dem Ausbau von Wind- und Solarenergie.

Aurubis zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr vorsichtig optimistischer. Der Hamburger Kupferkonzern erwartet beim operativen Vorsteuergewinn nun das obere Ende der bisherigen Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen bereits 374 Millionen Euro zu Buche. Damit liegt Aurubis leicht über den durchschnittlichen Analystenschätzungen – ein zusätzlicher Überraschungseffekt blieb jedoch aus, da der Markt das Erreichen der oberen Prognosegrenze bereits weitgehend einkalkuliert hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzliche Unterstützung kam vom Schwefelsäuregeschäft. Das Nebenprodukt der Kupferproduktion wird unter anderem in der Düngemittelindustrie eingesetzt und erzielte ebenfalls höhere Preise. Zudem stieg die Produktionsmenge, nachdem das bulgarische Werk in Pirdop im Vorjahr wegen eines Wartungsstillstands weniger Schwefelsäure hergestellt hatte. Damit konnte Aurubis die weiterhin niedrigen Schmelz- und Raffinierlöhne teilweise ausgleichen. Diese Vergütungen erhalten Kupferhütten für die Verarbeitung von Konzentraten zu raffiniertem Kupfer und stehen derzeit erheblich unter Druck.

Eine Belastung bleibt der verzögerte Produktionshochlauf des neuen Recyclingwerks im US-Bundesstaat Georgia. Aurubis hatte in Augusta im vergangenen September mit der schrittweisen Inbetriebnahme begonnen. Nach Unternehmensangaben verlängert sich die Hochlaufphase wesentlicher Anlagen nun jeweils um rund sechs Monate. Der Abschluss von Phase eins wird erst im Geschäftsjahr 2026/27, der von Phase zwei im Geschäftsjahr 2027/28 erwartet. Dadurch verschiebt sich auch das mittelfristige Ergebnisprofil um ein Jahr. Zudem entsprechen Qualität und Mengen des verfügbaren Recyclingmaterials bislang nicht den ursprünglichen Planungen. Aurubis rechnet nach vollständigem Hochlauf zwar weiterhin mit einem jährlichen Ebitda-Beitrag im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, dämpft jedoch das ursprüngliche Ziel.

An der Börse überwogen deshalb zunächst die Enttäuschungen. Die Aktie verlor zeitweise mehr als vier Prozent und notierte zuletzt bei rund 183 bis 185 Euro. Gewinnmitnahmen nach dem starken Kursanstieg dürften den Rückgang verstärkt haben. Seit Jahresbeginn liegt das Papier dennoch rund 47 bis 50 Prozent im Plus. Der Großaktionär Rossmann Beteiligungs GmbH erhöhte seinen direkten Stimmrechtsanteil zudem auf 15,11 Prozent; einschließlich Finanzinstrumenten beläuft sich der Anteil auf 21,58 Prozent.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,13 % und einem Kurs von 173,9EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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