Deutsche Telekom: Analysten sehen Potenzial – Rückkäufe im Fokus**

Auch JPMorgan bleibt optimistisch. Die US-Bank bestätigte ihr „Overweight“-Votum mit einem Kursziel von 38 Euro. Ohne die US-Tochter T-Mobile US hätten die Bonner die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Akhil Dattani. Unter Einbeziehung von T-Mobile US lag der Nettogewinn nach seiner Einschätzung rund sechs Prozent über der Markterwartung. Der freie Barmittelzufluss übertraf die Konsensprognose demnach um etwa drei Prozent. Damit bleibt das US-Geschäft der zentrale Ergebnistreiber innerhalb des Telekom-Konzerns.

Die Deutsche Telekom hat nach der Vorlage ihrer Zahlen zum zweiten Quartal überwiegend positive Analystenreaktionen erhalten. Deutsche Bank Research bestätigte die Einstufung der Aktie mit „Buy“ und beließ das Kursziel bei 40 Euro. Analyst Robert Grindle bezeichnete die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal als beruhigend. Besonders positiv bewertete er die Anhebung der Ziele für den Aktienrückkauf sowie für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr. Beides signalisiert aus Sicht des Instituts eine robuste finanzielle Entwicklung und eröffnet dem Konzern zusätzlichen Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel setzt die Deutsche Telekom ihr Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 3. und dem 7. August erwarb das Unternehmen insgesamt 1,277 Millionen eigene Aktien über Xetra. Der Gesamtkaufpreis ohne Erwerbsnebenkosten belief sich auf rund 36,1 Millionen Euro. Seit Beginn des Programms am 1. Juli summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 7,64 Millionen Stück. Die durchschnittlichen Tageskurse lagen in der vergangenen Woche zwischen rund 27,45 und 29,26 Euro.

Anleger diskutieren vor diesem Hintergrund über die künftige Kapitalallokation und das Potenzial weiterer Rückkäufe. In Beiträgen von Privatanlegern wird insbesondere auf mögliche zusätzliche Mittelzuflüsse von T-Mobile US verwiesen. Teilweise werden daraus weitreichende Kursziele von 45 bis 50 Euro sowie eine steigende Beteiligung der Deutschen Telekom an ihrer US-Tochter abgeleitet. Diese Einschätzungen sind allerdings persönliche Marktmeinungen und nicht Bestandteil der Analystenstudien oder der Unternehmensmitteilungen.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die mögliche Konkurrenz durch Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX und dessen Satellitenkommunikationsangebot Starlink. Die Einschätzungen reichen von einer vollständigen Entwarnung bis zu einer begrenzten strategischen Relevanz. Sachlich betrachtet dürfte Starlink vor allem in ländlichen Regionen, auf See, in der Luftfahrt und bei Notfallkommunikation Bedeutung haben. Eine kurzfristige Ablösung leistungsfähiger urbaner Mobilfunknetze gilt dagegen als wenig wahrscheinlich. Für die Telekom bleibt entscheidend, ob sie ihre starke Cashflow-Entwicklung in weiteres Wachstum, Schuldenabbau und attraktive Aktionärsrenditen umsetzen kann.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 29,00EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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