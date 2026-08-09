Deutsche Post kauft Aktien zurück – Drohnenalarm verschärft Debatte

Die Deutsche Post AG weitet ihr Aktienrückkaufprogramm erneut aus. Der Bonner Logistikkonzern kündigte am 7. August 2026 an, vom 10. August bis spätestens 30. Dezember 2026 eine weitere Tranche über bis zu 20 Millionen eigene Aktien zu erwerben. Dafür steht ein Volumen von maximal 600 Millionen Euro zur Verfügung. Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Mai 2025 sowie der im Juli aktualisierte Vorstandsbeschluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Rückkaufprogramm war ursprünglich im Februar 2022 mit einem Umfang von bis zu 50 Millionen Aktien und einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro gestartet worden. Im Februar 2025 wurde es auf bis zu 210 Millionen Aktien und sechs Milliarden Euro ausgeweitet. Ende Juli erhöhte der Konzern das maximale Gesamtvolumen auf 6,5 Milliarden Euro. Die Laufzeit reicht nun bis spätestens Ende 2027.

Mit Ablauf des 7. August endet die zehnte Tranche, die seit dem 2. April dieses Jahres lief. In diesem Zeitraum erwarb Deutsche Post rund 5,12 Millionen Aktien für etwa 250 Millionen Euro. Seit Beginn des Programms im April 2022 summieren sich die Rückkäufe damit auf rund 126,39 Millionen Aktien und fünf Milliarden Euro.

Die erworbenen Titel können eingezogen oder zur Bedienung langfristiger Vergütungsprogramme für Führungskräfte und Mitarbeiter verwendet werden. Zudem ist ein Einsatz zur Erfüllung möglicher Verpflichtungen aus künftigen Wandelschuldverschreibungen vorgesehen. Der beauftragte Finanzdienstleister muss die Vorgaben der europäischen Marktmissbrauchsverordnung einhalten. Käufe dürfen weder mehr als zehn Prozent über noch mehr als 20 Prozent unter dem maßgeblichen Durchschnittskurs liegen. Außerdem darf der Erwerb höchstens 25 Prozent des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens am jeweiligen Handelsplatz ausmachen.

Unterdessen sorgen Drohnenvorfälle am Flughafen Leipzig/Halle für sicherheitspolitische und wirtschaftliche Diskussionen. Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung an der südlichen Start- und Landebahn durchsuchte eine Hundertschaft der Polizei das Flughafengelände. Die Nordpiste blieb während des Einsatzes vorübergehend gesperrt, der Passagierverkehr war jedoch nicht beeinträchtigt.

Zuvor war eine zweite, bislang nicht aufgefundene Drohne mit einer Frachtmaschine kollidiert. Das Flugzeug musste nach Hannover ausweichen und wurde dabei leicht beschädigt. Die Sprengvorrichtung der ersten Drohne, die sich nahe einer ukrainischen Antonow-Transportmaschine befand, wurde von Spezialisten der Bundespolizei entschärft.

Sachsens Innenminister Armin Schuster fordert angesichts des Vorfalls einen stärkeren Schutz strategischer Infrastruktur. Er brachte einen besonders gesicherten Flughafenbereich, eine leistungsfähigere Drohnenabwehr und gegebenenfalls eine stärkere Einbindung der Bundeswehr ins Gespräch. Auch Mikroelektronik, Energie- und Wasserversorgung müssten besser geschützt werden.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,38EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.