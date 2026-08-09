RWE zieht sich aus US-Offshore-Wind zurück – und kassiert 1,1 Mrd. Euro

Teil der Vereinbarung ist außerdem die Rückgabe der Offshore-Windpachten vor den Küsten von New York, Kalifornien und Louisiana. RWE hatte die Flächen im Jahr 2022 erworben, als die Regierung des damaligen Präsidenten Joe Biden den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützte. Unter Präsident Donald Trump änderte sich die politische Richtung grundlegend. Mehrere Windkraftvorhaben wurden durch behördliche Auflagen sowie politische und rechtliche Hürden erschwert.

Der Energiekonzern RWE zieht sich aus sämtlichen Offshore-Windkraftprojekten vor der US-Küste zurück. Hintergrund ist der anhaltende politische und regulatorische Widerstand der US-Regierung gegen den Ausbau der Windenergie. Die US-Offshore-Tochter des Essener Konzerns einigte sich mit dem US-Innenministerium auf einen Vergleich. RWE erhält dabei 1,22 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro. Im Gegenzug verzichtet das Unternehmen auf sämtliche Ansprüche gegenüber den Vereinigten Staaten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

RWE erklärte, nach sorgfältiger Prüfung sei für die betroffenen Projekte auf absehbare Zeit keine verlässliche Genehmigungsperspektive erkennbar. Der Vergleich ermögliche es, Kapital und Managementressourcen auf Vorhaben mit besseren Umsetzungschancen zu konzentrieren. Die frei werdenden Mittel sollen unter anderem in das US-Geschäft mit Flüssiggas und Gaskraftwerken fließen.

RWE plant nach eigenen Angaben eine Beteiligung von 900 Millionen Euro an einem Flüssiggasprojekt im Bundesstaat Louisiana. Das Geld soll zur Finanzierung des Baus eines LNG-Terminals verwendet werden. Darüber hinaus will der Konzern rund 300 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines US-Gaskraftwerksgeschäfts investieren.

Insgesamt beabsichtigt RWE Americas, in den kommenden sechs Jahren rund 17 Milliarden Euro in den Vereinigten Staaten einzusetzen. Die Stromerzeugungskapazität soll von derzeit etwa 13 Gigawatt in 27 Bundesstaaten auf 22 Gigawatt bis 2031 steigen. Allein 2025 nahm RWE in den USA Anlagen mit einer Leistung von zwei Gigawatt in Betrieb. Der Rückzug aus der Offshore-Windkraft bedeutet damit keinen Abschied vom US-Markt, sondern eine strategische Verlagerung hin zu konventioneller Erzeugung, LNG und vermutlich flexibleren Energieprojekten.

Außerhalb der USA will RWE seine Offshore-Windaktivitäten fortsetzen. Der Konzern betreibt weltweit 18 Offshore-Windparks, vier weitere befinden sich im Bau. Zudem entwickelt RWE zahlreiche zusätzliche Projekte und verfügt aus der jüngsten britischen Ausschreibungsrunde über 6,9 Gigawatt gesicherte Offshore-Windkapazität.

An der Börse wurde die Einigung positiv aufgenommen. Die RWE-Aktie legte im Xetra-Handel um 2,2 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund ein Viertel gewonnen.

Unabhängig davon kündigte RWE für den 13. August 2026 die Veröffentlichung des Konzern-Halbjahresberichts für das erste Halbjahr an. Der Bericht soll auf Deutsch und Englisch online bereitgestellt werden.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 56,32EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.