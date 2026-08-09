Bayer verschiebt Glyphosat-Anhörung – Milliardenvergleich rückt näher?

Als Grund für die Verschiebung nannten die Beteiligten zusätzlichen Zeitbedarf bei der Bearbeitung sogenannter Opt-outs. Dabei handelt es sich um Kläger, die nicht an dem Vergleich teilnehmen wollen. Nach dem Antrag auf Ausstieg haben einige Betroffene inzwischen den Widerruf dieser Erklärung beantragt. Diese Anträge gingen insbesondere nach einer richtungsweisenden Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs ein. Zudem soll vor dem neuen Anhörungstermin geklärt werden, ob einzelne Opt-outs überhaupt rechtlich gültig sind.

Bayer und die Klägerseite haben im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup eine wichtige gerichtliche Anhörung verschoben. Das zuständige Gericht in Missouri setzte den Termin zur endgültigen Genehmigung des geplanten Sammelvergleichs auf den 14. September 2026. Ursprünglich war die Anhörung für den 19. August vorgesehen. Bayer und die Anwälte der Kläger hatten zunächst gemeinsam eine Verlegung auf den 10. September oder einen späteren Zeitpunkt beantragt.

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Der geplante Vergleich gilt als zentraler Bestandteil von Bayers Strategie, die seit Jahren belastenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA weitgehend zu beenden. Sollte das Gericht die Vereinbarung endgültig genehmigen, würde Bayer über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren insgesamt bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar zahlen. Vorgesehen sind jährlich abnehmende und gedeckelte Zahlungen. Eine vorläufige Zustimmung des zuständigen Gerichts liegt bereits vor; die endgültige Genehmigung steht jedoch noch aus.

Für das Inkrafttreten des Vergleichs ist eine sehr hohe Beteiligungsquote erforderlich. Unternehmenschef Bill Anderson hatte bei der Vorstellung des Plans im Februar betont, dass im Grunde fast alle Kläger zustimmen müssten. Die Frist für einen Ausstieg aus der Vereinbarung ist mittlerweile abgelaufen. Rücknahmen bereits erklärter Opt-outs könnten daher die Zahl der am Vergleich teilnehmenden Kläger erhöhen und damit dessen Umsetzung erleichtern.

Zusätzliche Bedeutung erhält die Entwicklung durch ein Urteil des Supreme Court zugunsten Bayers. Die Richter entschieden, dass der Konzern nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf den Verpackungen seiner glyphosathaltigen Produkte verklagt werden könne, wenn die US-Umweltbehörde EPA eine einheitliche Kennzeichnung vorschreibt. Nach Auffassung des Gerichts dürfen einzelne Bundesstaaten keine abweichenden Anforderungen an die Warnhinweise stellen. Das Urteil könnte zahlreichen Klagen die rechtliche Grundlage entziehen.

An den Finanzmärkten wird die Verschiebung daher überwiegend als verfahrensbedingt und potenziell positiv bewertet. Analysten haben ihre Kursziele teilweise angehoben. Eine endgültige Genehmigung im September könnte den Blick der Anleger wieder stärker auf Bayers operatives Geschäft lenken.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 49,90EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.