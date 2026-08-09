AT&S: JPMorgan und American Century senken ihre Beteiligungen**

JPMorgan Chase & Co. weist zum Stichtag 5. August eine aggregierte Position von 4,16 Prozent der Stimmrechte an AT&S aus. Davon entfallen 3,93 Prozent oder 1.528.500 Stimmrechte auf direkt gehaltene Aktien. Weitere 0,23 Prozent werden über Finanzinstrumente abgebildet. In der vorherigen Meldung hatte die Gesamtposition noch 4,47 Prozent betragen; der Aktienanteil lag bei 4,22 Prozent, jener der Finanzinstrumente bei 0,26 Prozent.

Beim steirischen Leiterplattenhersteller AT&S haben zwei internationale Finanzinvestoren ihre Beteiligungen angepasst. Wie aus am 7. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, sank sowohl die von JPMorgan Chase & Co. kontrollierte Gesamtposition als auch jene von American Century Companies. Die Meldungen beziehen sich auf Transaktionen vom 5. beziehungsweise 6. August.

Bei den zusätzlichen Instrumenten handelt es sich um eine Wandelanleihe, aus der 40.116 Stimmrechte beziehungsweise 0,10 Prozent der Stimmrechte erworben werden könnten. Hinzu kommt ein bar abgerechneter Equity Swap über 47.851 Stimmrechte beziehungsweise 0,12 Prozent. Die Instrumente weisen Laufzeiten beziehungsweise Ausübungszeiträume bis Ende November 2026 sowie bis Juni 2031 auf. Die Aktien und Finanzinstrumente werden über die Konzerngesellschaft J.P. Morgan Securities plc gehalten. Diese ist Teil einer mehrstufigen Kontrollkette innerhalb der JPMorgan-Gruppe.

Auch American Century Companies meldete eine Verringerung. Die von dem US-Investmenthaus kontrollierte Gesamtposition lag am 6. August bei 4,45 Prozent, entsprechend 1.729.521 Aktien. Finanzinstrumente werden nicht ausgewiesen. Zuvor hatte die Beteiligung 4,90 Prozent betragen. Die Aktien werden über eine Vielzahl von Fonds und Mandaten gehalten, darunter mehrere börsenkotierte Avantis-ETFs sowie internationale Aktien- und Small-Cap-Fonds.

Besondere Bedeutung hat dabei der Fonds „American Century ETF Trust – Avantis International Small Cap Value ETF“. Seine Beteiligung sank laut Mitteilung auf 3,9938 Prozent und damit unter die Schwelle von vier Prozent. American Century Investment Management tritt als Investmentmanager auf und ist nach eigenen Angaben nicht Eigentümer der Aktien. Das Unternehmen verfügt jedoch über das Recht, die Stimmrechte im Namen der jeweiligen Anteilseigner auszuüben.

AT&S hat insgesamt 38,85 Millionen Stimmrechte ausstehend. Beide Meldungen beruhen auf den österreichischen Beteiligungsmeldebestimmungen gemäß Börsegesetz 2018. Sie geben Auskunft über die Stimmrechtsverhältnisse, enthalten jedoch keine Angaben zu den konkreten Transaktionspreisen oder den strategischen Motiven der Investoren. Eine unmittelbare Aussage über die Geschäftsentwicklung oder die künftige Aktionärsstrategie von AT&S lässt sich daraus daher nicht ableiten.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 144,4EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.