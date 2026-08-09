Rheinmetall im Fokus: Wehrdienst, Drohnenabwehr und Aktienfantasie

Seit Januar gilt der neue Wehrdienst. Vorgesehen ist zunächst eine verpflichtende Musterung junger Männer ab dem Jahrgang 2008. Freiwillige sollen anschließend für den Ausbau der Streitkräfte gewonnen werden. Sollten die angestrebten Zahlen verfehlt werden, könnte der Bundestag eine sogenannte Bedarfswehrpflicht beschließen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums stieg die Zahl der Bewerbungen seit Inkrafttreten des Gesetzes um 24 Prozent auf rund 38.500. Papperger begrüßt zudem Überlegungen, im Falle einer Wehrpflicht auch den Zivildienst wieder einzuführen. Ein Dienst an der Gesellschaft könne nicht schaden.

Rheinmetall-Chef Armin Papperger beobachtet nach eigener Einschätzung eine wachsende Bereitschaft junger Menschen, Verantwortung für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu übernehmen. Angesichts internationaler Konflikte habe sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Staat ohne ausreichende militärische Fähigkeiten weder sicher noch dauerhaft überlebensfähig sei. Die Debatte über eine Rückkehr des Wehrdienstes hält der Vorstandschef deshalb für richtig. Ein ausschließlich freiwilliger Ansatz dürfte jedoch kaum ausreichen, um den Personalbedarf der Bundeswehr zu decken.

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Deutlich größer ist das Interesse an Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie. Rheinmetall erhält nach Unternehmensangaben derzeit monatlich fast 23.000 Bewerbungen in Deutschland. Im vergangenen Jahr waren es hierzulande 232.000, weltweit 360.000. Der Konzern beschäftigt rund 34.000 Menschen. In der Düsseldorfer Zentrale arbeitet eine vergleichsweise junge Belegschaft, etwa die Hälfte der knapp 1.000 Beschäftigten ist rund 30 Jahre oder jünger.

Zusätzlichen Handlungsdruck sieht Papperger bei der Drohnenabwehr. Nach dem Fund einer mit Sprengstoff bestückten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle forderte er eine schnellere Erkennung und, falls erforderlich, die Fähigkeit zum Abschuss solcher Fluggeräte. Deutschland sei bei der Absicherung kritischer Infrastruktur noch nicht flächendeckend ausgestattet. Neben Flughäfen müssten auch andere sensible Ziele geschützt werden. Rheinmetall entwickelt gemeinsam mit der Telekom ein System, das Funkmasten zur Drohnenerkennung nutzen soll. Zudem arbeitet der Konzern an Frühwarntechnik. Bund und Länder haben bereits ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum sowie eine neue Einheit der Bundespolizei geschaffen.

An den Finanzmärkten verbessert sich derweil die Stimmung für die Rheinmetall-Aktie. Mehrere Hedgefonds, darunter D. E. Shaw und Capital Fund Management, reduzierten ihre Netto-Leerverkaufspositionen. Charttechnisch gilt der Boden als gefestigt, eine nachhaltige Trendwende ist jedoch erst bei Kursen oberhalb von 1.300 Euro und der Rückeroberung der 200-Tage-Linie zu erwarten. Rückenwind versprechen langfristige Rüstungsaufträge, etwa für Boxer-Radpanzer und Raketenproduktion.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 1.145EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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