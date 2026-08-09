Fresenius: JPMorgan bleibt optimistisch – Namensaktien kommen**

Die leichte Anpassung des Kursziels signalisiert nach Einschätzung der Bank keine grundlegende Neubewertung des Gesundheitskonzerns. Vielmehr dürfte JPMorgan einzelne Annahmen zu Ergebnisentwicklung oder Bewertung präzisiert haben. Der grundsätzliche Investmentcase bleibt demnach intakt: Fresenius verfügt mit den Unternehmensbereichen Kabi und Helios über zwei tragende Säulen und profitiert von der Nachfrage nach medizinischer Versorgung, Arzneimitteln und Medizintechnik.

Die US-Investmentbank JPMorgan hält die Fresenius-Aktie weiterhin für attraktiv. Zwar senkte Analyst David Adlington das Kursziel von 56,60 auf 55,20 Euro, bestätigte zugleich jedoch die Einstufung „Overweight“. In seiner Einschätzung zum jüngsten Quartalsbericht verwies der Analyst auf solide Aussichten für die zweite Jahreshälfte. Angesichts der gegenwärtigen Bewertung biete die Aktie weiterhin ein ansprechendes Chance-Risiko-Verhältnis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel zur Analystenbewertung setzt Fresenius einen Beschluss der Hauptversammlung vom 22. Mai 2026 um. Die Stammaktien werden von Inhaber- in Namensaktien umgewandelt. Die erforderlichen Satzungsänderungen wurden am 28. Juli in das Handelsregister eingetragen und sind damit wirksam.

Für die Aktionäre erfolgt die Umstellung automatisch über die Depotbanken im Verhältnis 1:1. Der letzte Handelstag der bisherigen Inhaberaktien mit der ISIN DE0005785604 und der WKN 578560 ist der 12. August 2026. Nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen an diesem Tag. Ab dem 13. August werden die Aktien als Namensaktien gehandelt. Sie erhalten die neue ISIN DE000FRE5EN2 und die WKN FRE5EN; das Börsenkürzel „FRE“ bleibt unverändert. Die technische Umbuchung in den Depots soll nach Börsenschluss am 12. August erfolgen, die endgültige Verbuchung ist für den 17. August vorgesehen.

Die Umstellung soll Fresenius eine direktere und transparentere Kommunikation mit seinen Anteilseignern ermöglichen. Dafür wird ein gesetzlich vorgeschriebenes Aktienregister eingerichtet. Hinterlegt werden unter anderem Name, Geburtsdatum beziehungsweise Unternehmensdaten, Anschrift, elektronische Kontaktdaten und die Zahl der gehaltenen Aktien. Für die Anleger ändern sich die wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Rechte jedoch nicht. Dividendenanspruch, Stimmrecht, Teilnahme an der Hauptversammlung, Depotverwahrung und Dividendenauszahlung bleiben unverändert. Auch der Verkauf der Aktien wird durch die Umwandlung nicht erschwert.

Das Grundkapital von Fresenius beträgt 563,2 Millionen Euro und ist in ebenso viele Namensaktien eingeteilt. Der Konzern erzielte 2025 mit mehr als 178.000 Beschäftigten in über 60 Ländern einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Unternehmen und Analysten setzen damit weiterhin auf eine operative Verbesserung im zweiten Halbjahr.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 47,11EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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