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    Allianz mit operativem Rekordergebnis – Jahresziele bestätigt

    Allianz mit operativem Rekordergebnis – Jahresziele bestätigt
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    **Allianz erzielt operatives Rekordergebnis und bestätigt Jahresziele**

    Die Allianz ist im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2026 weiter gewachsen. Der Versicherungs- und Finanzkonzern steigerte sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal um 10,6 Prozent auf den Rekordwert von 4,9 Milliarden Euro. Für die ersten sechs Monate ergibt sich ein Plus von 8,6 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro. Damit hat der Konzern 54 Prozent des Mittelwerts seiner Jahresprognose erreicht und sieht sich auf Kurs, das operative Ergebnisziel von 17,4 Milliarden Euro – mit einer Schwankungsbreite von jeweils einer Milliarde Euro – zu erfüllen.

    Das gesamte Geschäftsvolumen belief sich im zweiten Quartal auf 45,6 Milliarden Euro, ein internes Wachstum von 5,7 Prozent. Im Halbjahr lag es bei 98,6 Milliarden Euro und damit nahezu auf Vorjahresniveau. Wachstumstreiber waren vor allem die Schaden- und Unfallversicherung sowie das Asset Management. Letzteres verzeichnete besonders dynamische Zuflüsse: Im ersten Halbjahr flossen netto 84 Milliarden Euro in das für Dritte verwaltete Vermögen. Dieses erreichte mit 2,161 Billionen Euro einen Rekordstand.

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    In der Schaden- und Unfallversicherung erhöhte sich das operative Ergebnis im Halbjahr um 9,1 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich leicht auf 91,4 Prozent und lag damit günstiger als die Jahreserwartung von 92 bis 93 Prozent. Auch die Lebens- und Krankenversicherung entwickelte sich operativ positiv. Das Ergebnis stieg um 2,4 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Die Neugeschäftsmarge lag mit 5,4 Prozent weiterhin über dem Zielwert von fünf Prozent.

    Der bereinigte Halbjahresüberschuss der Anteilseigner wuchs um 15,5 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich sogar um 17,5 Prozent auf 16,44 Euro. Im zweiten Quartal sank der bereinigte Überschuss allerdings um 12,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Bereinigt um Sondereffekte im Zusammenhang mit Beteiligungsverkäufen und kompensierenden Maßnahmen ergibt sich laut Allianz ein zugrunde liegendes Wachstum von zehn Prozent im Quartal und neun Prozent im Halbjahr.

    Die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite erreichte 20,7 Prozent. Zugleich stärkte die Allianz ihre Kapitalbasis: Die Solvency-II-Quote stieg um sieben Prozentpunkte auf 225 Prozent. Das laufende Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro wurde im ersten Halbjahr mit Rückkäufen von 1,4 Milliarden Euro umgesetzt.

    Die DZ Bank hob daraufhin ihr Kursziel von 420 auf 486 Euro an und beließ die Einstufung auf „Kaufen“. Besonders das Vermögensmanagement habe überzeugt. Einschränkend verwies sie auf Veräußerungsverluste und Restrukturierungsaufwendungen, die den Überschuss belasteten.



    Allianz

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    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 435,3EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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