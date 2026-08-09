Zahlenflut an der Börse: Diese Termine bewegen die Märkte bis 20. August**

Am Montag folgen Zahlen von Hypoport, Gea und Patrizia. Gleichzeitig stehen in Europa mehrere Verbraucherpreisdaten und das Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone auf der Agenda. Am Dienstag ist der Kalender mit Berichten von TAG Immobilien, Salzgitter, Jungheinrich, Uniper, Cancom und RTL erneut gut gefüllt. In den USA werden der ADP-Beschäftigungsbericht und Daten zu den Hausverkäufen veröffentlicht. In Deutschland werden zudem die Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel fortgesetzt.

Die kommenden Handelstage stehen im Zeichen zahlreicher Quartals- und Halbjahresberichte. Bereits am Freitag, 7. August, veröffentlichen unter anderem Allianz, Daimler Truck, Lanxess, Munich Re, Porsche Automobil Holding und EnBW ihre Geschäftszahlen. Thyssenkrupp hält zudem eine außerordentliche Hauptversammlung zur Verselbstständigung der Werkstoffsparte TK Accelis ab. Auf Konjunkturseite richten sich die Blicke auf die deutsche Handelsbilanz und Industrieproduktion sowie auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli.

Der Mittwoch, 12. August, dürfte zu den wichtigsten Tagen der Berichtssaison zählen. Eon, K+S, Bilfinger, Brenntag, Tui, Hannover Rück, Bechtle, Douglas, Jenoptik und Vestas legen ihre Ergebnisse vor. Zusätzlich berichten unter anderem TKMS, Schott Pharma, Foxconn und ABN Amro. Für die Märkte besonders relevant sind die US-Verbraucherpreise, die Hinweise auf den Inflationsdruck und damit auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern können. Ergänzend werden das russische Bruttoinlandsprodukt und der wöchentliche Ölmarktbericht der EIA veröffentlicht.

Am Donnerstag konzentriert sich das Interesse auf eine breite Unternehmensauswahl: RWE, Thyssenkrupp, HelloFresh, SMA Solar, Evotec, Sixt, Hapag-Lloyd, Adyen und A.P. Moller-Maersk berichten. Parallel stehen das britische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, die Industrieproduktion der Eurozone, US-Erzeugerpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an.

Am Freitag folgen unter anderem Talanx, SFC Energy, Nagarro und Aviva. Die zweite BIP-Schätzung für die Eurozone, Beschäftigungsdaten, der US-Einzelhandel und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan setzen die konjunkturellen Akzente.

In der darauffolgenden Woche stehen zunächst Japans und Chinas Wachstums- und Industriedaten im Mittelpunkt. Am 18. August berichten Home Depot und Klarna; am 19. August folgen Straumann, Geberit und Analog Devices. Das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung könnte Hinweise auf den weiteren Zinskurs geben. Den Abschluss am 20. August bilden unter anderem Walmart, Tonies, Aegon und CTS Eventim. Zudem entscheiden die schwedische Zentralbank über die Zinsen und mehrere Länder veröffentlichen Produktions- und Preisdaten.

Überschattet wird der Kalender von der angespannten Sicherheitslage im Schwarzmeerraum. Nach ukrainischen Angaben wurde bei Odessa ein mit Weizen beladener Handelsfrachter getroffen; ein Mensch starb, drei weitere wurden verletzt. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 635,1PKT auf Ariva Indikation (07. August 2026, 21:58 Uhr) gehandelt.