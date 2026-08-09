Hypoport vor Halbjahreszahlen: Goldman Sachs hält 5,09 Prozent**

Die deutsche Fassung wird auf der Investor-Relations-Seite von Hypoport unter „Publikationen“ bereitgestellt. Die englische Version ist auf der internationalen Unternehmensseite abrufbar. Mit der Vorabbekanntmachung erfüllt Hypoport die gesetzlichen Informationspflichten zur Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten gemäß den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Die Hypoport SE wird ihren Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal 2026 am 10. August veröffentlichen. Das teilte der Berliner Finanzdienstleister am 6. August über den Börseninformationsdienst EQS mit. Der Bericht soll sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erscheinen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Konkrete Finanzkennzahlen oder Aussagen zur Geschäftsentwicklung enthält die Mitteilung nicht. Anleger erhalten damit zunächst lediglich den Veröffentlichungstermin. Die Vorlage des Halbjahresberichts dürfte insbesondere Aufschluss über die Entwicklung der Hypoport-Segmente in einem weiterhin von Zinsen, Baufinanzierung und der Lage am Immobilienmarkt geprägten Umfeld geben. Eine Bewertung der Geschäftsentwicklung ist auf Basis der vorliegenden Ankündigung jedoch noch nicht möglich.

Parallel dazu veröffentlichte Hypoport am 7. August eine Stimmrechtsmitteilung der Goldman Sachs Group. Danach hat sich die Beteiligungsstruktur des US-Finanzkonzerns an Hypoport zum 3. August verändert. Goldman Sachs weist nun einen Gesamtanteil von 5,09 Prozent der Stimmrechte aus. In der vorherigen Meldung waren es 5,11 Prozent.

Der unmittelbar beziehungsweise zugerechnete Anteil an Stimmrechten stieg den Angaben zufolge von 0,10 auf 0,21 Prozent. Dies entspricht insgesamt 14.551 Stimmrechten, die Goldman Sachs zugerechnet werden. Der weitaus größere Teil der Beteiligung entfällt auf Finanzinstrumente. Deren Anteil verringerte sich von 5,01 auf 4,88 Prozent.

Zu den Instrumenten zählen unter anderem Rückrufrechte über 212.736 Stimmrechte beziehungsweise 3,10 Prozent sowie Nutzungsrechte über 5.007 Stimmrechte, entsprechend 0,07 Prozent. Darüber hinaus meldete Goldman Sachs Kaufoptionen mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 über 5.355 Stimmrechte und Swaps mit einer Laufzeit bis zum 1. Juli 2036 über 112.332 Stimmrechte. Beide Instrumentgruppen sind laut Meldung bar abzuwickeln.

Als meldepflichtige Gesellschaft ist die The Goldman Sachs Group, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, angegeben. Die Meldung enthält keine weitergehenden Angaben zu strategischen Absichten oder einer geplanten Einflussnahme auf Hypoport. Die Gesamtsumme der Stimmrechte von Hypoport beläuft sich laut Mitteilung auf 6.872.164.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,22 % und einem Kurs von 87,50EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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