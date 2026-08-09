Aus Sicht der UBS zeichnen die Quartalsergebnisse ein gemischtes Bild. Positiv hob Barnet-Lamb insbesondere das robuste Wachstum im Geschäft mit gewerblichen Kunden hervor. Scout24 konnte demnach seine Position im Geschäftskundenbereich weiter stärken. Für die Anlagestory des Unternehmens sei dies ein wichtiger Beleg dafür, dass die Plattformen weiterhin über attraktive Wachstumsperspektiven verfügten.

Die Schweizer Großbank UBS hält an ihrer positiven Einschätzung des Internetplattform-Betreibers Scout24 fest. Nach der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal bestätigte Analystin Jo Barnet-Lamb zunächst die Kaufempfehlung „Buy“ und das Kursziel von 112 Euro. In einer später veröffentlichten Einschätzung hob die Bank das Kursziel jedoch auf 115 Euro an. Die Einstufung blieb unverändert.

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Gleichzeitig zeigte sich eine Abschwächung bei den privaten Nutzern. Dieser Entwicklung könnten Investoren an der Börse besondere Aufmerksamkeit schenken, warnte die Analystin in ihrer ersten Einschätzung. Eine nachlassende Dynamik in diesem Bereich könnte die Wahrnehmung des Unternehmens belasten, auch wenn das Geschäft mit gewerblichen Kunden weiterhin solide wächst.

In der späteren Analyse bezeichnete die UBS die Quartalsergebnisse insgesamt als „durchwachsen“. Zugleich betonte die Bank, die grundlegende Investmentthese sei weiterhin intakt und attraktiv. Die Anhebung des Kursziels von 112 auf 115 Euro signalisiert, dass die Analysten die mittelfristigen Chancen von Scout24 trotz der uneinheitlichen Entwicklung höher bewerten als zuvor.

Für Anleger ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Während das Geschäft mit gewerblichen Kunden für Stabilität und Wachstum sorgt, bleibt die Entwicklung bei privaten Nutzern ein möglicher Belastungsfaktor. Gerade bei einem Betreiber digitaler Plattformen sind Reichweite und Nutzerzahlen von zentraler Bedeutung, da sie die Attraktivität des Angebots und damit auch die Monetarisierung beeinflussen können.

Die UBS sieht offenbar dennoch genügend Potenzial, um an der Kaufempfehlung festzuhalten. Das angehobene Kursziel unterstreicht, dass die Bank die aktuellen Herausforderungen als beherrschbar einstuft und weiterhin von einer positiven Entwicklung des Unternehmenswerts ausgeht. Entscheidend dürfte sein, ob Scout24 die Dynamik im Privatkundengeschäft stabilisieren und zugleich das Wachstum bei gewerblichen Kunden fortsetzen kann.

Die Einschätzungen wurden am 6. August 2026 veröffentlicht. Die erste Studie datiert auf den frühen Morgen, die aktualisierte Analyse folgte am Abend. Damit reagierte die UBS offenbar auf eine weitergehende Bewertung der vorgelegten Quartalszahlen. Eurex? No. Keep 400. Count maybe 377? Let's count rough. Need 400 words. Current around 383? Let's calculate rough paragraphs. Could add 20 words. Need no fabricated. Add final sentence: "Die Marktreaktion dürfte daher..." 20. total maybe 401. Ensure German. Also "erste Studie..." awkward. Let's produce around 400. Count approximate via words: title 7, body 391? Let's use current likely 386. Add 15. No need exact. Since user asks 400 words, aim. Add closing.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 74,50EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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