Nabu-Ranking: Warum selbst die umweltfreundlichsten Kreuzfahrten enttäuschen

Angeführt wird das Ranking erneut von den norwegischen Reedereien Havila und Hurtigruten. Beide gelten als die vergleichsweise umwelt- und klimaschonendsten Anbieter, erreichen jedoch nur 7,5 von maximal 17 Punkten. Damit bleibe auch die Spitze des Rankings weit von einem wirklich nachhaltigen Kreuzfahrtbetrieb entfernt, betont der Nabu. Punktgleich auf Rang drei folgen Ponant, Tui Cruises mit der Marke Mein Schiff sowie Aida Cruises. Die letzten Plätze belegen Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und das britische Unternehmen Marella. Phoenix Reisen, Viking Ocean Cruises und Nicko Cruises beteiligten sich nicht an der Befragung.

Die Kreuzfahrtbranche kommt beim Umwelt- und Klimaschutz nur langsam voran. Das zeigt das aktuelle Umweltranking des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Zwar steigern die Reedereien ihre Energieeffizienz und investieren zunehmend in Landstromanschlüsse. Beim entscheidenden Schritt zur Dekarbonisierung – dem Einsatz klimaneutraler Kraftstoffe und dem vollständigen Verzicht auf Schweröl – seien jedoch kaum Fortschritte erzielt worden, kritisiert der Nabu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bewertet wurden unter anderem der Einsatz von Schweröl, Landstrom und Stickoxidkatalysatoren sowie Klimaziele, Maßnahmen zur Luftreinhaltung und Investitionen in neue oder umgerüstete Schiffe. Die Ergebnisse basieren auf freiwilligen Angaben von 15 Reedereien. Besonders kritisch sieht der Nabu den weiterhin verbreiteten Einsatz von Schweröl: Rund die Hälfte der großen Kreuzfahrtschiffe nutze den besonders emissionsintensiven Treibstoff. Kein Kreuzfahrtschiff verfüge zudem über einen Rußpartikelfilter. Havila, Hurtigruten, Ponant und HX Expeditions verzichten laut Ranking vollständig auf Schweröl.

Beim Landstrom fordert der Verband strengere Regeln. Hamburg will ab 2027 eine Landstrompflicht für technisch geeignete Schiffe einführen. Der Nabu kritisiert jedoch, dass nicht ausgerüstete Schiffe weiterhin ihre Hilfsmotoren im Hafen betreiben dürften, und verlangt für diese ein Anlaufverbot.

Die Reedereien verweisen auf eigene Fortschritte. Aida baut den Einsatz biobasierter Kraftstoffe aus und bereitet E-Fuels vor. Tui Cruises erwartet für dieses Jahr Einsparungen von rund 50.000 Tonnen CO₂, während MSC den Flottenausstoß im Vorjahr um 52.300 Tonnen reduziert haben will. Gleichzeitig wächst der Markt weiter: 2025 reisten weltweit 37,2 Millionen Menschen mit Kreuzfahrtschiffen – ein Rekord und 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für Tui bleibt der Ausblick aus Sicht der Börse positiv. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 12,50 Euro. Analyst Karan Puri erwartet den Quartalsbericht am 12. August mit Zuversicht. Entscheidend sei, ob sich die Entspannung im Nahen Osten bereits in den Buchungen für den Spätsommer niederschlägt.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 7,746EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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