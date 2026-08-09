Süss MicroTec mit Rekordaufträgen: KI-Boom treibt den Ausblick bis 2027

Auch der Auftragsbestand wuchs deutlich. Zum Ende des zweiten Quartals belief er sich auf 473,7 Millionen Euro, nach 330,1 Millionen Euro drei Monate zuvor und 266,8 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Rund 220 Millionen Euro davon sind bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen. Finanzvorständin Cornelia Ballwießer sprach deshalb von einer deutlich höheren Visibilität als noch vor einem Jahr. Der starke Auftragseingang verbessert insbesondere die Planbarkeit des kommenden Geschäftsjahres.

Der Halbleiterausrüster Süss MicroTec hat im zweiten Quartal mit einem außergewöhnlich starken Auftragseingang überzeugt. Nach Angaben des Unternehmens stiegen die Bestellungen im Vergleich zum Vorquartal um rund 75 Prozent auf 260,7 Millionen Euro. Damit erreichte der Auftragseingang mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein Großauftrag aus Taiwan über rund 115 Millionen Euro von einem Unternehmen aus der Wertschöpfungskette für KI-Chips.

Die operative Entwicklung blieb dagegen von der verzögerten Umwandlung der Aufträge in Umsätze geprägt. Der Quartalsumsatz lag je nach Abgrenzung bei rund 116 bis 124 Millionen Euro und damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 143,2 Millionen Euro, aber über dem ersten Quartal mit 86,5 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 10,4 Millionen Euro. Die EBIT-Marge betrug 9,0 Prozent, nachdem sie im Vorquartal lediglich 4,3 Prozent erreicht hatte. Im zweiten Quartal 2025 hatte sie noch bei 16,3 Prozent gelegen. Der Free Cashflow blieb im ersten Halbjahr mit 16,4 Millionen Euro positiv, die Liquidität lag bei 112,3 Millionen Euro.

Süss MicroTec bestätigte trotz des starken Auftragseingangs seine Jahresziele für 2026. Eine Anhebung der Prognose blieb aus, was auf eine vorsichtige Kommunikationspolitik des Managements hindeutet. Gleichwohl lagen Umsatz und Bruttomarge leicht über den Erwartungen, während sich die Profitabilität wieder im Zielkorridor bewegte.

Die Analysten bewerten die Zahlen überwiegend positiv. Jefferies beließ die Aktie auf „Buy“ und bestätigte das Kursziel von 109 Euro. Der starke Auftragseingang schaffe Berechenbarkeit für das kommende Geschäftsjahr, so Analyst Janardan Menon. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 94 auf 96 Euro an und stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Analyst Michael Kuhn verwies auf den herausragenden Auftragseingang und die verbesserte Planbarkeit der Geschäfte im Jahr 2027. Der anhaltende Ausbau von KI-Infrastruktur und fortschrittlicher Halbleiterfertigung bleibt damit der zentrale Wachstumstreiber für Süss MicroTec.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 83,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.