OHB wächst kräftig und bestätigt Ziele – doch Quartalsverlust belastet

Im zweiten Quartal setzte der Konzern seine operative Verbesserung fort. Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 329,2 Millionen Euro. Die Gesamtleistung erhöhte sich um neun Prozent auf 348,7 Millionen Euro. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielte OHB mit 33,0 Millionen Euro ein Plus von 27 Prozent. Das bereinigte Ebitda für das erste Halbjahr wuchs um 31 Prozent auf 60,4 Millionen Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte sogar um 46 Prozent auf 38,9 Millionen Euro zu.

Der Raumfahrtkonzern OHB rechnet in den kommenden Monaten mit einer weiter steigenden Nachfrage. Den Höhepunkt beim Auftragseingang erwartet das Bremer Unternehmen im zweiten Halbjahr 2026. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende Juni auf 3,304 Milliarden Euro und lag damit rund acht Prozent über dem Vorjahreswert von 3,067 Milliarden Euro. Die hohe Visibilität der künftigen Geschäfte verschafft OHB nach eigenen Angaben eine solide Planungsgrundlage.

Belastet wurde das Ergebnis allerdings durch höhere Kosten und Verluste aus Unternehmensbeteiligungen. Im zweiten Quartal fiel deshalb ein Periodenverlust von 5,1 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 7,5 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte. Für die ersten sechs Monate weist OHB weiterhin einen Überschuss von 4,8 Millionen Euro aus, der jedoch deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,5 Millionen Euro liegt. Das Ergebnis je Aktie sank im Halbjahr von 0,57 auf 0,25 Euro.

OHB profitiert von den gestiegenen Investitionen in Raumfahrt und Verteidigung. Treiber sind unter anderem Programme der Europäischen Weltraumorganisation ESA, deutsche Vorhaben zur militärischen Raumfahrt sowie geplante zusätzliche EU-Mittel für Verteidigung und Raumfahrt. Neue Kooperationen sollen die Position des Konzerns bei künftigen Ausschreibungen stärken. Mit Rheinmetall arbeitet OHB an einer geschützten Kommunikationsarchitektur. Ein gemeinsam mit Helsing gegründetes Gemeinschaftsunternehmen namens KIRK entwickelt zudem mit Hensoldt und Kongsberg ein weltraumgestütztes Überwachungs- und Aufklärungssystem.

Auch international baut OHB seine Aktivitäten aus. OHB Czechspace übernimmt erstmals die Führung bei einem Satellitenprojekt. Der britische Standort soll im Rahmen der EnVision-Mission weiter wachsen.

Für 2026 bestätigt der Vorstand seine Prognose. Erwartet werden eine Gesamtleistung von rund 1,4 Milliarden Euro und eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 10,5 und 11 Prozent. Mittelfristig strebt OHB mehr als vier Milliarden Euro Gesamtleistung und eine Marge von rund 13 Prozent an.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 233,5EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.