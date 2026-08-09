PVA TePla mit 80 % mehr Aufträgen – doch das Ergebnis enttäuscht

Auch Montega bleibt optimistisch und bestätigt die Kaufempfehlung. Das Analysehaus setzt das Kursziel unverändert bei 46 Euro. Zwar belasteten im ersten Halbjahr eine geringere Kapazitätsauslastung, ein ungünstiger Produktmix sowie einmalige Sondereffekte die Profitabilität. Die operative Entwicklung soll sich jedoch in der zweiten Jahreshälfte deutlich verbessern.

Die Analysten sehen bei PVA TePla vor allem ein Umsetzungsproblem – nicht einen Mangel an Nachfrage. Nach der Vorlage der Halbjahreszahlen hat Jefferies das Kursziel für die Aktie des Technologieunternehmens leicht von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ jedoch bestätigt. Analyst Constantin Hesse verwies auf den gut gefüllten Auftragsbestand, den deutlich gestiegenen Auftragseingang und die bereits vollständig ausgelasteten Kapazitäten im Messtechnikgeschäft. Diese Faktoren erhöhten die Planungssicherheit. Gleichzeitig müsse PVA TePla mehr als 60 Prozent des für 2026 erwarteten operativen Gewinns im Schlussquartal erwirtschaften.

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Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr lediglich um 0,8 Prozent auf 120,5 Millionen Euro. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Wachstum allerdings: Die Erlöse legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,1 Prozent auf 65,7 Millionen Euro zu. Das EBITDA fiel im Halbjahr dennoch deutlich von 14,9 auf 4,4 Millionen Euro. Mit 3,0 Millionen Euro im zweiten Quartal zeigte sich gegenüber dem Jahresauftakt bereits eine sequenzielle Erholung.

Für Zuversicht sorgt insbesondere die Auftragslage. Der Auftragseingang erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 80,2 Prozent auf 186,7 Millionen Euro. Die Book-to-Bill-Ratio von 1,55 signalisiert, dass deutlich mehr neue Aufträge eingingen, als Umsatz erwirtschaftet wurde. Im Segment Metrology stieg der Auftragseingang um 83,3 Prozent auf 97,7 Millionen Euro. Die Kapazitäten sind laut Montega bereits bis Mitte 2027 ausgelastet; erste Bestellungen reichen sogar bis 2028. Ein Ausbau der Kapazitäten bis Ende 2026 ist geplant.

Auch der Bereich Material Solutions entwickelte sich bei einem Auftragsplus von 76,9 Prozent auf 89 Millionen Euro dynamisch. Wachstumspotenzial sehen die Analysten unter anderem bei Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, die für optische Verbindungen in KI-Rechenzentren eingesetzt werden könnten.

Das Management bestätigte die Jahresziele von 270 bis 290 Millionen Euro Umsatz und 26 bis 31 Millionen Euro EBITDA, rechnet beim Ergebnis jedoch eher mit dem unteren Ende der Spanne. Ausschlaggebend für die Erholung sind steigende Auslastung, ein wachsender Anteil des margenstarken Meschnikgeschäfts und die erwartete Umsatzkonzentration im vierten Quartal.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 30,14EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.