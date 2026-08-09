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    Helios Solar vor neuem Kräfteverhältnis: Großaktionäre verschieben Anteile

    **Helios Solar: Verschiebungen im Aktionärskreis verändern Stimmrechtsbild**

    Bei der Münchner Helios Solar AG haben sich die Beteiligungsverhältnisse im Aktionärskreis deutlich verschoben. Mehrere am 6. August 2026 über EQS veröffentlichte Stimmrechtsmitteilungen beziehen sich auf denselben Schwellenberührungstag, den 28. Juli. Insgesamt meldeten vier Investoren beziehungsweise Investorenverbünde Veränderungen ihrer Beteiligungen an dem Solarunternehmen.

    Die in Singapur ansässige CCC Capital Management Pte. Ltd. überschritt dabei erstmals die meldepflichtige Schwelle von 3 Prozent. Das Unternehmen hält nach eigenen Angaben direkt vier Millionen Aktien der Helios Solar AG. Dies entspricht bei insgesamt 30,4 Millionen Stimmrechten einem Anteil von 13,16 Prozent. Stimmrechtsinstrumente wurden nicht gemeldet. Die Beteiligung wird zugleich der ebenfalls in Singapur ansässigen IWC Management Pte. Ltd. zugerechnet. IWC fungiert nach den Angaben als Verwaltungsgesellschaft eines Investmentvermögens der CCC Capital Management und weist ebenfalls 13,16 Prozent der Stimmrechte aus.

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    Parallel dazu reduzierte die Small & Mid Cap Investmentbank AG ihren Stimmrechtsanteil deutlich. Die Münchner Gesellschaft hält nun 1.496.207 Aktien beziehungsweise 4,92 Prozent der Stimmrechte. In ihrer vorherigen Meldung hatte sie noch einen Anteil von 18,69 Prozent ausgewiesen. Auch die Investmentbank meldete weder Finanzinstrumente noch sonstige stimmrechtsrelevante Positionen.

    Eine weitere Mitteilung stammt von Thuan Ming Ong. Der Anteil des Investors und ihm zugerechneter Gesellschaften sank von zuvor 88,17 auf nunmehr 74,40 Prozent. Dies entspricht 22.616.607 Stimmrechten. Die Anteile werden insbesondere über die Ong Thuan Ming Holdings Sdn Bhd mit 29,67 Prozent sowie die Ong Thuan Ming Family Sdn Bhd mit 39,80 Prozent gehalten. Zusätzlich werden Ong 1.496.207 Aktien aus einem Wertpapierdarlehen zugerechnet. Die damit verbundenen Stimmrechte dürfen laut Mitteilung allerdings nur auf Weisung ausgeübt werden.

    Die Meldungen zeigen damit eine Neuordnung der Stimmrechtsstruktur: Während die Investmentbank ihre Beteiligung erheblich zurückführte, trat CCC Capital Management mit einem substanziellen Aktienpaket neu in Erscheinung. Die Angaben von IWC und CCC beziehen sich auf dieselben vier Millionen Aktien und dürfen daher nicht addiert werden. Gleiches gilt für mögliche Überschneidungen innerhalb der von Ong gemeldeten Zurechnungen. Eine Aussage über strategische Absichten, etwa eine geplante Übernahme oder einen Kontrollwechsel, enthalten die Mitteilungen nicht. Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenz nach dem Wertpapierhandelsgesetz.



    HELIOS SOLAR AG

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    ISIN:DE000A42D2N5WKN:A42D2N
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    Die HELIOS SOLAR AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 3,93EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.






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