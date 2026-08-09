US-Jobdaten enttäuschen: Euro steigt, doch Hormus sorgt für Unsicherheit

Das Marktgeschehen wurde weiterhin maßgeblich von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geprägt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob es zu einer Öffnung der Straße von Hormus kommen könnte. Die wichtige Schifffahrtsroute gilt als zentral für den weltweiten Öltransport und ist deshalb für die Finanzmärkte von hoher Bedeutung. Nach iranischen Angaben stand eine Einigung mit Oman über die Passage kurz bevor. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, beide Länder hätten sich auf geografische Koordinaten für die Durchfahrt verständigt. US-Präsident Donald Trump wies unterdessen Berichte über mögliche Waffenengpässe zurück und drohte denjenigen, die solche Informationen verbreiteten. Die widersprüchlichen Signale sorgten für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten.

Der Euro hat sich im Wochenverlauf gegenüber dem US-Dollar uneinheitlich entwickelt. Im US-Handel am Donnerstag geriet die Gemeinschaftswährung zunächst leicht unter Druck, behauptete sich jedoch oberhalb der Marke von 1,15 Dollar. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1524 Dollar gehandelt, nachdem er im frühen europäischen Geschäft noch etwas höher notiert hatte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1542 Dollar fest, nach 1,1554 Dollar am Vortag.

Am Freitag erhielt der Euro zunächst Rückenwind von einem überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Die Gemeinschaftswährung stieg nach der Veröffentlichung bis auf 1,1565 Dollar, nachdem sie zuvor bei rund 1,1530 Dollar gelegen hatte. Der Bericht des US-Arbeitsministeriums fiel in nahezu allen wesentlichen Punkten enttäuschend aus: Im Juli sank die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 23.000. Volkswirte hatten dagegen im Schnitt mit einem Zuwachs von 80.000 Stellen gerechnet. Zudem wurden die Beschäftigungszahlen der beiden Vormonate deutlich nach unten korrigiert. Auch die Lohnentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück.

Die Daten belasteten den Dollar über das gesamte Währungsspektrum hinweg. Zugleich nahm an den Finanzmärkten die Wahrscheinlichkeit ab, dass die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr die Leitzinsen anheben wird. Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, wertete den Bericht als Bestätigung für die Einschätzung, dass weitere Zinserhöhungen ausbleiben könnten.

Trotz der zwischenzeitlichen Erholung lag der EZB-Referenzkurs am Freitag mit 1,1535 Dollar leicht unter dem Donnerstagswert. Der Dollar kostete 0,8669 Euro. Der Referenzkurs des Euro lag zudem bei 0,85765 Pfund, 182,64 Yen und 0,9347 Schweizer Franken.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,156USD auf Forex (09. August 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.

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