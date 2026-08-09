Amundi fällt bei Munich Re unter 3-Prozent-Schwelle – Rückkäufe laufen weiter

Der unmittelbare Stimmrechtsanteil beträgt 2,92 Prozent beziehungsweise 3.711.450 Aktien. Hinzu kommen Instrumente mit einem Anteil von 0,05 Prozent. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verliehene Wertpapiere mit Rückforderungsrecht im Umfang von 61.224 Stimmrechten sowie um Sicherheiten mit Rückforderungsrecht über weitere 876 Stimmrechte. Barausgleichsinstrumente oder andere meldepflichtige Positionen nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG hält Amundi den Angaben zufolge nicht.

Die französische Fondsgesellschaft Amundi S.A. hat ihre Beteiligung an der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft reduziert und damit die gesetzliche Meldeschwelle von drei Prozent unterschritten. Nach einer am 6. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung lag der Gesamtanteil der von Amundi gehaltenen beziehungsweise zugerechneten Stimmrechte am 3. August bei 2,97 Prozent. In der vorherigen Meldung waren noch 3,16 Prozent ausgewiesen worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Mitteilung nennt Amundi S.A. mit Sitz in Paris als meldepflichtige juristische Person. Die Stimmrechte werden über verschiedene Tochter- und Konzerngesellschaften zugerechnet, darunter Amundi Asset Management, Amundi Ireland, CPR Asset Management, Amundi Deutschland, Amundi Japan, Amundi Taiwan und Amundi Hongkong. Die Veröffentlichung erfolgt nach § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes und dient der europaweiten Verbreitung. Eine Aussage über die strategischen Motive der Transaktion oder die künftige Beteiligungspolitik enthält die Meldung nicht.

Parallel setzt Munich Re ihr im Mai gestartetes Aktienrückkaufprogramm fort. Zwischen dem 29. Juli und dem 6. August 2026 erwarb der Rückversicherer insgesamt 69.928 eigene Aktien über die elektronische Handelsplattform Xetra der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Käufe erfolgten über eine beauftragte Bank und wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs von insgesamt rund 520 Euro je Aktie getätigt.

Am 29. Juli kaufte Munich Re 9.928 Aktien zu durchschnittlich 522,1942 Euro. An den folgenden sechs Handelstagen wurden jeweils 10.000 Aktien erworben. Die Durchschnittskurse lagen zwischen 517,1783 Euro am 4. August und 524,0035 Euro am 30. Juli. Seit dem Beginn des Programms am 14. Mai summiert sich die Zahl der zurückgekauften Aktien damit auf 1.411.624 Stück.

Die detaillierten Einzeltransaktionen veröffentlicht Munich Re auf ihrer Internetseite. Das Rückkaufprogramm steht im Zusammenhang mit der von der Hauptversammlung beziehungsweise dem Unternehmen beschlossenen Kapitalmarktstrategie und kann unter anderem der Herabsetzung des Grundkapitals oder der Verwendung eigener Aktien dienen. Der Konzern machte in der Zwischenmeldung keine Angaben zu einer Änderung des Gesamtvolumens oder der Laufzeit des Programms.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 514,6EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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