🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWashTec Akt AktievorwärtsNachrichten zu WashTec Akt
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Morgan Stanley baut WashTec-Position um – Anteil knapp unter 10 %

    **Morgan Stanley verändert Position bei WashTec**

    Morgan Stanley hat seine Position an der WashTec AG Ende Juli deutlich angepasst. Das geht aus zwei am 6. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Die Meldungen beziehen sich auf Schwellenberührungen am 30. und 31. Juli und zeigen sowohl Veränderungen bei den zugerechneten Aktien als auch bei derivativen Finanzinstrumenten.

    Zum 30. Juli hielt Morgan Stanley beziehungsweise die verbundene Morgan Stanley & Co. International plc insgesamt 10,11 Prozent der Stimmrechte und potenziellen Stimmrechte an WashTec. Davon entfielen 6,89 Prozent auf tatsächlich gehaltene beziehungsweise zugerechnete Aktien. Dies entsprach 963.420 Stimmrechten. Weitere 3,22 Prozent waren über Instrumente abgebildet.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Bereits am folgenden Tag sank der Gesamtanteil auf 9,83 Prozent. Der Bestand an Stimmrechten reduzierte sich auf 6,30 Prozent beziehungsweise 880.728 Aktien. Gleichzeitig stieg der Anteil der Instrumente leicht auf 3,53 Prozent. Damit lag die Gesamtposition nur noch knapp unter der Marke von zehn Prozent. Gegenüber der letzten Mitteilung verringerte sich der gesamte Anteil um 0,28 Prozentpunkte.

    Die instrumentelle Position setzt sich im Wesentlichen aus Equity Swaps zusammen. In der Meldung zur Schwellenberührung am 31. Juli werden 492.604 zugrunde liegende Stimmrechte beziehungsweise 3,52 Prozent ausgewiesen. Die Swaps laufen den Angaben zufolge vom 25. November 2026 bis zum 4. November 2030 und können jederzeit ausgeübt werden. Vorgesehen ist ein Barausgleich. Zusätzlich bestehen Rückforderungsrechte aus Wertpapierleihverträgen über 170 Stimmrechte, was rund 0,0012 Prozent entspricht.

    In der vorherigen Mitteilung für den 30. Juli belief sich die Equity-Swap-Position auf 368.294 Stimmrechte beziehungsweise 2,64 Prozent. Hinzu kamen 81.889 Stimmrechte aus Wertpapierleihgeschäften, entsprechend 0,59 Prozent. Die jüngste Meldung deutet somit auf eine Verschiebung innerhalb der Position hin: Der direkte beziehungsweise zugerechnete Aktienbestand wurde reduziert, während das Engagement über Swaps ausgeweitet wurde.

    Die gemeldeten Aktien werden nicht direkt von Morgan Stanley gehalten, sondern über die Konzernstruktur zugerechnet. Als relevante Gesellschaft wird Morgan Stanley & Co. International plc genannt. In der vollständigen Kette erscheinen unter anderem Morgan Stanley Capital Management, Morgan Stanley International Holdings, Morgan Stanley International Limited und Morgan Stanley Investments (UK).

    Die Mitteilungen liefern keinen Hinweis auf die Beweggründe für die Transaktionen. Sie dokumentieren ausschließlich die meldepflichtigen Veränderungen. Für WashTec bleibt Morgan Stanley damit ein bedeutender institutioneller Akteur, dessen wirtschaftliches Engagement trotz des leichten Rückgangs weiterhin nahezu zehn Prozent erreicht.



    WashTec Akt

    0,00 %
    -1,53 %
    -1,53 %
    -8,98 %
    -3,51 %
    +12,41 %
    -32,81 %
    +6,18 %
    +237,50 %
    ISIN:DE0007507501WKN:750750
    WashTec Akt direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Morgan Stanley baut WashTec-Position um – Anteil knapp unter 10 % **Morgan Stanley verändert Position bei WashTec** Morgan Stanley hat seine Position an der WashTec AG Ende Juli deutlich angepasst. Das geht aus zwei am 6. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     