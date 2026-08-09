Morgan Stanley baut WashTec-Position um – Anteil knapp unter 10 %

Zum 30. Juli hielt Morgan Stanley beziehungsweise die verbundene Morgan Stanley & Co. International plc insgesamt 10,11 Prozent der Stimmrechte und potenziellen Stimmrechte an WashTec. Davon entfielen 6,89 Prozent auf tatsächlich gehaltene beziehungsweise zugerechnete Aktien. Dies entsprach 963.420 Stimmrechten. Weitere 3,22 Prozent waren über Instrumente abgebildet.

Morgan Stanley hat seine Position an der WashTec AG Ende Juli deutlich angepasst. Das geht aus zwei am 6. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 Abs. 1 WpHG hervor. Die Meldungen beziehen sich auf Schwellenberührungen am 30. und 31. Juli und zeigen sowohl Veränderungen bei den zugerechneten Aktien als auch bei derivativen Finanzinstrumenten.

Bereits am folgenden Tag sank der Gesamtanteil auf 9,83 Prozent. Der Bestand an Stimmrechten reduzierte sich auf 6,30 Prozent beziehungsweise 880.728 Aktien. Gleichzeitig stieg der Anteil der Instrumente leicht auf 3,53 Prozent. Damit lag die Gesamtposition nur noch knapp unter der Marke von zehn Prozent. Gegenüber der letzten Mitteilung verringerte sich der gesamte Anteil um 0,28 Prozentpunkte.

Die instrumentelle Position setzt sich im Wesentlichen aus Equity Swaps zusammen. In der Meldung zur Schwellenberührung am 31. Juli werden 492.604 zugrunde liegende Stimmrechte beziehungsweise 3,52 Prozent ausgewiesen. Die Swaps laufen den Angaben zufolge vom 25. November 2026 bis zum 4. November 2030 und können jederzeit ausgeübt werden. Vorgesehen ist ein Barausgleich. Zusätzlich bestehen Rückforderungsrechte aus Wertpapierleihverträgen über 170 Stimmrechte, was rund 0,0012 Prozent entspricht.

In der vorherigen Mitteilung für den 30. Juli belief sich die Equity-Swap-Position auf 368.294 Stimmrechte beziehungsweise 2,64 Prozent. Hinzu kamen 81.889 Stimmrechte aus Wertpapierleihgeschäften, entsprechend 0,59 Prozent. Die jüngste Meldung deutet somit auf eine Verschiebung innerhalb der Position hin: Der direkte beziehungsweise zugerechnete Aktienbestand wurde reduziert, während das Engagement über Swaps ausgeweitet wurde.

Die gemeldeten Aktien werden nicht direkt von Morgan Stanley gehalten, sondern über die Konzernstruktur zugerechnet. Als relevante Gesellschaft wird Morgan Stanley & Co. International plc genannt. In der vollständigen Kette erscheinen unter anderem Morgan Stanley Capital Management, Morgan Stanley International Holdings, Morgan Stanley International Limited und Morgan Stanley Investments (UK).

Die Mitteilungen liefern keinen Hinweis auf die Beweggründe für die Transaktionen. Sie dokumentieren ausschließlich die meldepflichtigen Veränderungen. Für WashTec bleibt Morgan Stanley damit ein bedeutender institutioneller Akteur, dessen wirtschaftliches Engagement trotz des leichten Rückgangs weiterhin nahezu zehn Prozent erreicht.

Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.