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    Zurich steigert Gewinn deutlich – Aktie fällt trotzdem

    Zurich steigert Gewinn deutlich – Aktie fällt trotzdem
    Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com

    **Zurich steigert Gewinn deutlich – Aktie gerät dennoch unter Druck**

    Die Zurich Insurance Group hat im ersten Halbjahr 2025 ihre Ergebnisse deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Dennoch gerieten die Aktien des Schweizer Versicherers am Donnerstag im frühen Handel unter Druck. Der Kurs gab zuletzt um 2,1 Prozent nach und setzte damit seine seit den Höchstständen im Juli laufende Korrektur fort.

    Der Betriebsgewinn (Business Operating Profit, BOP) erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Zurich die im Vorjahr aufgestellte Rekordmarke. Der Reingewinn stieg um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden Dollar. Nach Einschätzung der Zürcher Kantonalbank entwickelte sich der Konzern vorteilhaft und erzielte in allen drei Geschäftsfeldern gute Gewinnbeiträge.

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    Besonders positiv bewerteten die Analysten die Entwicklung im Lebensversicherungsgeschäft. Der BOP dieser Sparte legte um 23 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar zu und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Zurich hob zugleich ihre Prognose für das laufende Dreijahresprogramm bis 2027 an. Im Lebensgeschäft wird nun ein BOP-Wachstum von zehn Prozent erwartet.

    Auch die Schaden- und Unfallversicherung (Property & Casualty, P&C) blieb der wichtigste Ergebnistreiber. Die Prämieneinnahmen stiegen um zehn Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn erhöhte sich um 16 Prozent auf 2,81 Milliarden Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich jedoch leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 92,7 Prozent. Zwar blieben größere Naturkatastrophen aus, zugleich konnte Zurich insbesondere in Nordamerika das hohe Wachstumstempo des ersten Quartals nicht vollständig halten. Die Quote verfehlte die Erwartungen daher geringfügig.

    Im Geschäft mit dem US-Partner Farmers stieg der BOP um zwei Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalrendite erreichte im ersten Halbjahr 25,1 Prozent und lag damit bereits über dem bis 2027 angestrebten Mindestwert von 23 Prozent. Zurich sieht sich deshalb weiterhin auf Kurs, die Ziele ihres laufenden Strategieprogramms zu übertreffen.

    Die verhaltene Börsenreaktion erklären Analysten vor allem mit der hohen Bewertung der Aktie und zusätzlichen Risiken. Die Landesbank Baden-Württemberg hält das Investmentportfolio von Zurich für überdurchschnittlich riskant. Zudem könnte ein zyklischer Rückgang der Versicherungstarife in weiten Teilen des P&C-Geschäfts die Margen in den kommenden Jahren belasten.

    Für weiteres Wachstum soll die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley sorgen. Zurich zahlt dafür knapp elf Milliarden Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird noch in diesem Jahr erwartet.



    Zurich Insurance Group

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    ISIN:CH0011075394WKN:579919
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    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 638,4EUR auf Lang & Schwarz (08. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.




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