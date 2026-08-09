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    **China-Schwäche setzt Carl Zeiss Meditec zu – Aktie stürzt ab**

    **China-Schwäche setzt Carl Zeiss Meditec zu – Aktie stürzt ab**
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    **Carl Zeiss Meditec unter Druck: China-Schwäche belastet Ergebnis**

    Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec bekommt die schwache Nachfrage in China und ungünstige Wechselkurse deutlich zu spüren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte stagnierten die Erlöse damit nahezu. Die Entwicklung entsprach etwa den Erwartungen der Analysten.

    Deutlich stärker fiel der Rückgang auf der Ergebnisseite aus. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) verringerte sich um fast 30 Prozent auf 124,5 Millionen Euro. Der den Anteilseignern zurechenbare Überschuss sank von 89,4 Millionen auf 69,7 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie ging auf 0,80 Euro zurück und lag damit gut ein Fünftel unter dem Vorjahreswert.

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    Die Aktie reagierte am Donnerstagvormittag mit einem Abschlag von knapp sieben Prozent auf 28,18 Euro. Auch die US-Investmentbank JPMorgan blieb bei ihrer skeptischen Einschätzung und bestätigte das Anlageurteil „Underweight“ mit einem Kursziel von 21,70 Euro. Analyst David Adlington zufolge verfehlte Carl Zeiss Meditec im dritten Quartal die Erwartungen, wenn Zollrückerstattungen herausgerechnet werden. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Konzern das untere Ende seiner Jahresziele erreichen werde.

    Die Geschäftsentwicklung in China bleibt der zentrale Belastungsfaktor. Die Volksrepublik steuert rund ein Viertel zum Konzernumsatz bei, doch strengere Vergaberegeln begünstigen zunehmend heimische Anbieter. Besonders betroffen ist das Geschäft mit Premiumlinsen. Carl Zeiss Meditec musste zuletzt sogar Produkte abschreiben beziehungsweise vernichten. Einen Rückzug aus China schließt das Unternehmen dennoch aus. Stattdessen soll die Präsenz vor Ort ausgebaut werden.

    Zur Verbesserung der Profitabilität plant der Konzern ein umfassendes Sparprogramm. In den kommenden drei Jahren könnten weltweit bis zu 1.000 Arbeitsplätze betroffen sein. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern haben nach Unternehmensangaben begonnen und verlaufen konstruktiv. Geplant sind zudem eine Optimierung der Lieferketten, die Auslistung weniger profitabler Produkte sowie eine Verlagerung von Teilen der Produktion in kostengünstigere Länder. In Indien wird ein neuer Fertigungsstandort vorbereitet.

    Bis zum Geschäftsjahr 2028/29 soll das Ergebnis dadurch jährlich um mehr als 200 Millionen Euro steigen. Die Erlöse sollen währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, während die bereinigte Ebita-Marge zunächst mindestens 15 Prozent und langfristig 16 bis 20 Prozent erreichen soll. Für 2025/26 bestätigte Carl Zeiss Meditec die im Mai gesenkten Ziele: einen Umsatz von 2,15 bis 2,20 Milliarden Euro und eine operative Marge von acht bis zehn Prozent.



    Carl Zeiss Meditec

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    Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 29,94EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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