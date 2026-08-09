Asklepios greift durch: RHÖN-KLINIKUM vor vollständiger Übernahme**

Die Höhe der Abfindung steht noch nicht fest. Sie soll auf Grundlage einer Unternehmensbewertung durch Asklepios bestimmt werden. Ein gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer muss anschließend die Angemessenheit des Angebots kontrollieren. Wirksam wird der Squeeze-out erst, wenn die Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM zustimmt und der Beschluss im Handelsregister beim Amtsgericht Schweinfurt eingetragen ist. Die Abstimmung soll voraussichtlich auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Januar 2027 erfolgen.

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA will die RHÖN-KLINIKUM AG vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Der Hamburger Gesundheitskonzern hat dem Vorstand der RHÖN-KLINIKUM am 7. August 2026 das formelle Verlangen übermittelt, die Aktien der Minderheitsaktionäre im Rahmen eines sogenannten Squeeze-out gegen Barabfindung zu übertragen. Asklepios hält mittelbar bereits mehr als 95 Prozent der Aktien und erfüllt damit die gesetzliche Voraussetzung für einen Ausschluss der verbliebenen Anteilseigner nach § 327a Aktiengesetz.

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Der Schritt kommt vor dem Hintergrund einer stabilen operativen Entwicklung der RHÖN-KLINIKUM AG. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Konzernumsatz auf 863,6 Millionen Euro, nach 833,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von 46,7 Millionen auf 57,0 Millionen Euro. Der Konzerngewinn erhöhte sich von 14,7 Millionen auf 22,5 Millionen Euro. Nach Unternehmensangaben wurde das Ergebnis durch bis November festgesetzte Soforttransformationskosten beeinflusst, die gestiegene Personal- und Sachkosten ausgleichen sollen.

Auch die Nachfrage entwickelte sich positiv: In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren wurden im ersten Halbjahr 513.700 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Das entspricht einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 471.295 Fällen.

Strategisch setzt RHÖN-KLINIKUM auf den Ausbau regionaler Gesundheitsnetzwerke und Investitionen in moderne Medizintechnik. Kooperationen in Hessen und Brandenburg sollen die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum verbessern. Dazu zählen die Zusammenarbeit des Universitätsklinikums Marburg mit der Lungenfachklinik Immenhausen sowie die neue Kinderschutzambulanz am Standort Frankfurt (Oder).

Für 2026 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro, mit einer Schwankungsbreite von fünf Prozent. Das EBITDA soll zwischen 110 und 125 Millionen Euro liegen. Zugleich warnt das Unternehmen vor erheblichen Unsicherheiten durch Krankenhausreformen, neue Regulierung, Budgetkürzungen, steigende Dokumentationspflichten und volatile Kosten.

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +17,19 % und einem Kurs von 15,00EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.