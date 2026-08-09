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    **Generali überzeugt: Gewinn steigt um 15 Prozent – Aktienrückkauf geplant**

    **Generali überzeugt: Gewinn steigt um 15 Prozent – Aktienrückkauf geplant**
    Foto: jjfarq - stock.adobe.com

    Der italienische Versicherer Generali hat im ersten Halbjahr 2026 die Erwartungen der Analysten moderat übertroffen und seinen Wachstumskurs bestätigt. Der operative Gewinn stieg im zweiten Quartal um knapp 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Damit lag das Ergebnis über den durchschnittlichen Prognosen. Konzernchef Philippe Donnet sieht Generali auf Kurs, die mittelfristigen Gewinnziele zu erreichen. Zudem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro an.

    Auch für das gesamte erste Halbjahr meldete Generali solide Zuwächse. Die Prämieneinnahmen erhöhten sich um sechs Prozent auf 53,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte um elf Prozent auf etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro zu. Der Überschuss sprang sogar um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro nach oben. Nach Unternehmensangaben trugen sämtliche Geschäftsbereiche zur positiven Entwicklung bei.

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    Besonders aufmerksam verfolgen die Analysten die Trends im Lebensversicherungsgeschäft sowie in der Schaden- und Unfallversicherung. Farooq Hanif von JPMorgan hob das starke Wachstum im Neugeschäft der Lebensversicherung hervor. Gleichzeitig habe Generali die positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung fortgesetzt. Dies deutet darauf hin, dass der Versicherer steigende Kosten weiterhin zumindest teilweise über höhere Prämien an die Kunden weitergeben kann.

    Auch das Analysehaus Jefferies bestätigte seine positive Einschätzung. Analyst Philip Kett beließ Generali auf „Buy“ und bekräftigte das Kursziel von 28,50 Euro. Die Resultate hätten die Erwartungen moderat übertroffen und enthielten eine wichtige Botschaft für den Markt: Sie widersprächen teilweise der Einschätzung von Pessimisten, wonach sich Preiserhöhungen und Umsatzwachstum rasch abschwächen könnten. Zudem sei die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wegen der anhaltenden Inflation und einer möglichen Abwanderung von Kunden bereits nahe an ihrem Rentabilitätshöhepunkt.

    An der Börse wurden die Zahlen zunächst positiv aufgenommen. Die Generali-Aktie lag im Mailänder Handel zeitweise rund ein Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn hat das Papier mehr als ein Viertel an Wert gewonnen, gab im weiteren Tagesverlauf jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab.

    Belastungen durch Naturkatastrophen bleiben ein Risikofaktor. Die jüngsten Waldbrände in Südeuropa kosteten Generali im Juli weniger als 100 Millionen Euro, davon rund 40 Millionen Euro in Frankreich. Insgesamt verbuchte der Konzern im vergangenen Monat Naturkatastrophenschäden von etwa 300 Millionen Euro. Trotz dieser Belastungen unterstreichen die Halbjahreszahlen die robuste operative Entwicklung und stärken die Position des Versicherers im internationalen Branchenvergleich.



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