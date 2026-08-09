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    **Leifheit rutscht in die roten Zahlen – Konzern startet Sparprogramm**

    **Leifheit rutscht in die roten Zahlen – Konzern startet Sparprogramm**
    Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa

    **Leifheit rutscht im ersten Halbjahr in die Verlustzone**

    Der Haushaltswarenhersteller Leifheit hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich an Umsatz und Ergebnis eingebüßt. Der Konzernumsatz sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf 116,3 Millionen Euro. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen aus Nassau einen Verlust von 2,4 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 hatte noch ein Gewinn von 1,0 Millionen Euro zu Buche gestanden.

    Als wesentliche Belastungen nennt Leifheit das anhaltend schwierige Marktumfeld sowie eine ausgeprägte Konsumzurückhaltung im Non-Food-Bereich in zahlreichen europäischen Märkten. Der Umsatzrückgang schlug unmittelbar auf die Ergebnisentwicklung durch. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel von 2,0 Millionen Euro im Vorjahr auf minus 2,7 Millionen Euro. Neben geringeren Deckungsbeiträgen belasteten auch höhere Marketing- und Logistikaufwendungen die operative Entwicklung.

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    Eine positive Entwicklung zeigte hingegen die Bruttomarge. Sie verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 46,2 Prozent. Dazu trugen Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen sowie ein günstigerer Produkt- und Kundenmix bei. Den Ergebnisrückgang konnte diese Verbesserung jedoch nicht ausgleichen. Der Free Cashflow lag zum Ende des ersten Halbjahres bei minus 7,3 Millionen Euro nach minus 4,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Belastend wirkten insbesondere saisonal höhere Vorräte und strategische Wachstumsinvestitionen.

    In den Geschäftsbereichen entwickelte sich vor allem das Kerngeschäft schwach. Das Segment Household erzielte 97,8 Millionen Euro Umsatz nach 104,9 Millionen Euro im Vorjahr. Im Bereich Wellbeing ging der Umsatz von 5,9 auf 5,2 Millionen Euro zurück. Das Private-Label-Geschäft legte dagegen von 12,6 auf 13,3 Millionen Euro zu.

    Parallel treibt Leifheit mit dem Performanceprogramm „FOCUS“ eine umfassende Neuausrichtung voran. Geplant sind ein neues Organisations- und Steuerungsmodell, schlankere Konzernstrukturen, die Digitalisierung zentraler Prozesse und ein Stellenabbau. Ab 2028 sollen daraus jährlich wiederkehrende Kostenvorteile von rund 7,5 Millionen Euro entstehen. Die Umsetzung verursacht allerdings einmalige Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 9,6 Millionen Euro. Davon sollen rund 5,4 Millionen Euro im laufenden Jahr ergebniswirksam werden.

    Für 2026 erwartet Leifheit nun einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 232,6 Millionen Euro. Das EBIT und der Free Cashflow sollen bei etwa null liegen. Ohne die FOCUS-Sondereffekte rechnet der Vorstand mit einem EBIT von 5,4 Millionen Euro. Zugleich sollen Produktinnovationen und neue Vermarktungsinitiativen in der zweiten Jahreshälfte zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.



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    Die Leifheit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,26 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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