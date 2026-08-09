Knaus Tabbert: EBITDA springt um 58 Prozent trotz Umsatzminus**

Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,9 Prozent auf 503,9 Mio. Euro. Ausschlaggebend waren vor allem ein normalisiertes Absatzvolumen sowie ein starker Basiseffekt: Im ersten Halbjahr 2025 hatte Knaus Tabbert in erheblichem Umfang Fahrzeuge aus früheren Produktionsperioden abverkauft. Die Gesamtleistung entwickelte sich dagegen positiv und stieg um 2,5 Prozent auf 519,4 Mio. Euro. Dazu trug insbesondere eine positive Bestandsveränderung von 9,8 Mio. Euro bei, nachdem im Vorjahr Bestände im Umfang von 71,9 Mio. Euro abgebaut worden waren.

Knaus Tabbert hat im ersten Halbjahr 2026 seine operative Erholung fortgesetzt. Obwohl der Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit einem anspruchsvollen Marktumfeld und einer verhaltenen Nachfrage konfrontiert war, verbesserten sich Ergebnis und Margen deutlich. Die von Montega analysierten Zahlen bestätigen nach Einschätzung der Investmentbank, dass die eingeleiteten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen zunehmend Wirkung zeigen.

Besonders deutlich fiel die Verbesserung bei der Profitabilität aus. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 58,4 Prozent auf 36,0 Mio. Euro. Die entsprechende Marge stieg von 4,0 auf 7,1 Prozent. Das bereinigte EBIT verbesserte sich von 4,4 auf 22,5 Mio. Euro. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Halbjahresüberschuss von 11,5 Mio. Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Fehlbetrag von 4,8 Mio. Euro angefallen war.

Auf Produktebene erwiesen sich Camper Vans erneut als stabilisierender Faktor. Ihr Absatz nahm um 7,1 Prozent auf 2.974 Fahrzeuge zu. Dagegen gingen die Verkäufe von Reisemobilen um 23,2 Prozent auf 2.846 Einheiten und von Wohnwagen um 5,2 Prozent auf 4.731 Einheiten zurück. Das Luxussegment Morelo blieb mit einem Umsatzrückgang von 12,4 Prozent auf 83,7 Mio. Euro unter dem Vorjahr, zeigte sich im zweiten Quartal jedoch nahezu stabil.

Für das Gesamtjahr hält das Management an einem Umsatz von rund 950 Mio. Euro fest, grenzt die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge jedoch auf 5,0 bis 6,0 Prozent ein. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei 340 Mio. Euro und damit 15,5 Prozent über dem Vorjahr. Zugleich rückt die Refinanzierung in den Fokus: Bis Mitte 2027 werden wesentliche Finanzierungsinstrumente fällig. Positive Covenants, ein Free Cashflow von 22,1 Mio. Euro und eine verbesserte Eigenkapitalquote stärken jedoch die Ausgangslage.

Montega bestätigt die Kaufempfehlung und nennt ein Kursziel von 23 Euro. Die Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar.

Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 12,32EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.