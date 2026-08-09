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    Österreichische Post steigert Umsatz – Gewinn bricht deutlich ein

    **Österreichische Post steigert Umsatz, kämpft aber mit Ergebnisrückgang**

    Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2026 trotz eines schwierigen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds ihren Umsatz gesteigert. Die Erlöse des Konzerns erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 1,544 Milliarden Euro. Wachstumstreiber war erneut das Paket- und Logistikgeschäft, während der strukturelle Rückgang im Briefgeschäft die Ergebnisentwicklung belastete.

    Die Division **E-Commerce & Logistics** legte um 11,5 Prozent auf 910,9 Millionen Euro zu. In Österreich stiegen die Paketmengen um 9 Prozent und entwickelten sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Zusätzliche Impulse lieferte die seit März vollkonsolidierte Beteiligung am E-Commerce-Fulfillment-Anbieter euShipments.com. Damit baut die Post ihr Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Online-Handels aus – von Lagerung und Fulfillment über den grenzüberschreitenden Transport bis zur Zustellung.

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    Demgegenüber schrumpfte der Umsatz der Sparte **Brief, Filiale & Services** um 7,4 Prozent auf 566,1 Millionen Euro. Der fortschreitende Rückgang der Briefmengen, die Neuausrichtung des Telekom-Geschäfts sowie ein intensiver Wettbewerb im internationalen Paketgeschäft wirkten sich negativ auf die Profitabilität aus. Das EBITDA sank um 5,9 Prozent auf 187,7 Millionen Euro, das EBIT fiel um 22 Prozent auf 73,3 Millionen Euro. Das Periodenergebnis brach um 66,7 Prozent auf 22,8 Millionen Euro ein. Zusätzlich belastete ein deutlich negatives Finanzergebnis das Ergebnis vor Steuern.

    Die Banktochter bank99 setzte ihren Wachstumskurs fort. Das EBIT verbesserte sich auf 4,2 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum 1,8 Millionen Euro erzielt worden waren. Seit Juli bietet das Institut zudem ein Wertpapierdepot an. Auch die im April gestartete Mobilfunkmarke YELLLOW verzeichnete nach Unternehmensangaben einen starken Kundenzulauf.

    Im Inland eröffnete die Post die 3.000. Poststelle; bis Jahresende soll das Netz auf mehr als 3.100 Standorte wachsen. International wurde Ende Juli die Übernahme des serbischen Paketdienstleisters D Express unterzeichnet. Die Akquisition soll das Paketnetz in Südost- und Osteuropa stärken.

    Für 2026 bestätigte der Konzern seinen Ausblick. Erwartet werden ein leichter Umsatzanstieg und ein Paketwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich. Im Brief- und Werbegeschäft rechnet die Post hingegen mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich. Zölle und Gebühren könnten das grenzüberschreitende E-Commerce-Geschäft im zweiten Halbjahr bremsen. Das operative Ergebnis soll weiterhin die Bandbreite der vergangenen Jahre erreichen. Die Investitionen werden unverändert mit 140 bis 160 Millionen Euro veranschlagt.



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