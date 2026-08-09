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    **Brenntag erhöht EBITDA-Prognose erneut – Aktie springt zunächst hoch**

    **Brenntag erhöht EBITDA-Prognose erneut – Aktie springt zunächst hoch**
    Foto: Brenntag SE

    **Brenntag hebt EBITDA-Prognose für 2026 erneut an**

    Der Chemikalienhändler Brenntag blickt optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Das im DAX notierte Unternehmen erhöhte am Freitag seine Prognose für das operative EBITDA 2026 auf eine Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Zuvor hatte Brenntag ein Ergebnis zwischen 1,25 und 1,40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Ausschlaggebend sei der anhaltend positive Start in das dritte Quartal, teilte der Konzern mit Sitz in Essen überraschend per Ad-hoc-Mitteilung mit.

    Damit hebt Brenntag seine Ergebnisziele innerhalb weniger Wochen bereits zum zweiten Mal an. Erst im Juni war die Prognose auf die bisherige Spanne ausgeweitet worden. Das Unternehmen bestätigte zugleich die starken vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal. Detaillierte Zahlen und weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung will Brenntag am 12. August mit dem Halbjahresfinanzbericht 2026 vorlegen.

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    Die neue Zielspanne liegt nahe an den Erwartungen des Kapitalmarkts. Nach Angaben von dpa-AFX rechnen Analysten im Mittel bereits mit einem operativen EBITDA von rund 1,38 Milliarden Euro. Die Prognoseanhebung bewegt sich damit im Rahmen des bestehenden Konsenses, signalisiert aber zugleich, dass sich die Nachfrageentwicklung aus Sicht des Managements besser entwickelt als bislang angenommen.

    An der Börse sorgte die Nachricht zunächst für deutliche Kursgewinne. Die Brenntag-Aktie legte im frühen Handel zeitweise um bis zu 3,4 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit März 2025. Im weiteren Verlauf setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein. Zuletzt notierten die Papiere leicht im Minus. Seit Anfang Juli hatte sich der Kurs in der Spitze bereits um mehr als 27 Prozent erhöht. Die Reaktion zeigt, dass ein Teil des verbesserten Ausblicks möglicherweise bereits in den Aktienkurs eingepreist war.

    Konzernchef Jens Birgersson und das Management setzen mit der Anhebung ein positives Signal in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld. Brenntag ist als globaler Distributeur von Chemikalien stark von der industriellen Nachfrage und der Entwicklung der verarbeitenden Wirtschaft abhängig. Die aktuelle Mitteilung enthält jedoch keine näheren Angaben zu einzelnen Regionen, Geschäftsbereichen oder den konkreten Treibern des Ergebniszuwachses.

    Wie bei Prognosen üblich, weist Brenntag auf erhebliche Risiken und Unsicherheiten hin. Tatsächliche Ergebnisse könnten wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen. Maßgeblich dürften nun die vollständigen Halbjahreszahlen, der Verlauf des dritten Quartals und die Aussagen des Managements zur weiteren Nachfrageentwicklung sein. Der Halbjahresbericht am 12. August wird daher als nächster wichtiger Test für die angehobenen Jahresziele gelten.



    Brenntag

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    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 64,14EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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