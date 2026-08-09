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    Goldman Sachs reduziert NORMA-Anteil – 5-Prozent-Schwelle bleibt intakt

    Goldman Sachs reduziert NORMA-Anteil – 5-Prozent-Schwelle bleibt intakt
    Foto: NORMA Group

    **NORMA Group: Goldman Sachs bleibt über der Fünf-Prozent-Schwelle**

    Bei der NORMA Group SE zeichnet sich eine leichte Veränderung in der Beteiligungsstruktur ab. Die US-amerikanische Investmentbank Goldman Sachs hat ihren Gesamtanteil an Stimmrechten und stimmrechtsrelevanten Instrumenten an dem Verbindungstechnik-Spezialisten zuletzt geringfügig reduziert. Nach einer am 7. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung sank der kombinierte Anteil zum 3. August auf 5,44 Prozent der Stimmrechte. In der vorherigen Meldung hatte Goldman Sachs noch einen Gesamtanteil von 5,48 Prozent zum 31. Juli ausgewiesen.

    Damit bleibt das Finanzhaus weiterhin oberhalb der meldepflichtigen Fünf-Prozent-Schwelle. Die Mitteilung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und wurde über den Nachrichtenanbieter EQS verbreitet. Als mitteilungspflichtiges Unternehmen ist The Goldman Sachs Group, Inc. mit Sitz in Wilmington, Delaware, genannt.

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    Der direkte beziehungsweise zugerechnete Aktienbesitz verringerte sich von 146.671 auf 140.348 Stimmrechte. Das entspricht einem Anteil von 0,44 Prozent am Grundkapital der NORMA Group. In der vorherigen Meldung waren noch 0,46 Prozent ausgewiesen worden. Direkt hält Goldman Sachs keine Aktien; die Stimmrechte werden zugerechnet.

    Den größeren Teil der Beteiligung machen weiterhin Finanzinstrumente aus. Die Positionen nach § 38 WpHG summieren sich auf 4,99 Prozent. Davon entfallen 3,93 Prozent auf Instrumente mit einem möglichen Erwerb von Aktien. Gemeldet wurden sogenannte „Right to Recall“-Positionen über 565.822 Stimmrechte beziehungsweise 1,78 Prozent sowie „Right of Use“-Instrumente über 687.726 Stimmrechte beziehungsweise 2,16 Prozent.

    Weitere 1,06 Prozent entfallen auf Instrumente mit Barausgleich oder physischer Abwicklung. Dazu zählen ein Swap mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2036 über 80.528 Stimmrechte sowie Call-Warrants mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 über 258.223 Stimmrechte. Beide Positionen werden laut Mitteilung bar abgerechnet.

    Die jüngste Meldung folgt auf eine Erhöhung der Gesamtposition innerhalb weniger Tage: Zum 31. Juli hatte Goldman Sachs den Anteil von zuvor 4,99 auf 5,48 Prozent ausgebaut. Die aktuellen Daten zeigen nun eine leichte Gegenbewegung, ohne dass die Fünf-Prozent-Schwelle unterschritten wurde. Eine weitergehende strategische Absicht lässt sich aus den Pflichtangaben nicht ableiten.

    Für die NORMA Group steht unterdessen der nächste wichtige Unternehmenstermin bevor. Der Halbjahres- beziehungsweise Quartalsfinanzbericht für das zweite Quartal soll am 11. August 2026 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden. Der Bericht dürfte Aufschluss über die Geschäftsentwicklung und den weiteren Jahresausblick geben.



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    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (07. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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