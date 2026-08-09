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    **Yen vor Wendepunkt? Alphawave erholt sich – Newmark kauft in Deutschland**

    **Yen unter Interventionsdruck, Alphawave meldet Erholung – Newmark expandiert in Deutschland**

    Die internationalen Finanzmärkte richten ihren Blick auf den japanischen Yen. Nach einer koordinierten Intervention der USA und Japans, die am 30. Juli begann, fiel der Kurs des Währungspaares USD/JPY zunächst deutlich. Vor dem Eingriff hatte der Yen mit rund 164 je US-Dollar den schwächsten Stand seit 40 Jahren erreicht. Die erste Maßnahme löste einen Tagesverlust von mehr als 400 Pips beziehungsweise 2,4 Prozent aus. Eine weitere Intervention am Folgetag drückte den Kurs um rund 200 Pips. Nach einer Erholung von 155 auf etwa 158 Yen bewegt sich das Paar nun an der 200-Tage-Durchschnittslinie.

    Marktteilnehmer rechnen angesichts der Warnungen aus Washington und Tokio mit anhaltend hoher Volatilität. Gemeinsame Interventionen sind historisch selten und hatten Ende der 1990er-Jahre sowie 2011 Wendepunktcharakter. Nach Einschätzung von Aaron Hill, Chief Market Analyst beim Broker FP Markets, dürfte eine Intervention allein jedoch nicht genügen, um den Abwertungstrend nachhaltig zu stoppen. Die Bank of Japan müsse möglicherweise weitere Zinserhöhungen vornehmen. Zusätzlich sei ein externer Auslöser erforderlich, der Kapitalrückflüsse nach Japan begünstige. Andernfalls könnten Anleger bei fallenden USD/JPY-Kursen erneut auf eine Rückkehr zu den Niveaus vor der Intervention setzen.

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    Die Alphawave Finance GmbH berichtet derweil von einer Erholung ihrer quantitativen Handelsstrategien. Nach Unternehmensangaben wurden die Ergebnisse für 2024 und 2025 extern testiert. Für das Live-Trading seit Mai 2024 nennt Alphawave eine kumulierte Rendite von rund 32,6 Prozent bei einem maximalen Drawdown von 12,1 Prozent im geprüften Zeitraum. Das laufende Jahr war zunächst von Verlusten geprägt: Auf ein Minus von 15,63 Prozent im ersten Quartal folgte ein Rückgang von 3,06 Prozent im zweiten Quartal. Im Juli erzielte die Strategie vorläufig ein Plus von 19,36 Prozent; zum 1. August lag das Jahresergebnis bei 0,67 Prozent. Seit Mai setzt das Unternehmen die weiterentwickelte Modellgeneration NC 6.1 ein. Die genannten langfristigen Ergebnisse beruhen teilweise auf Backtests und sind daher nicht unmittelbar mit Live-Resultaten gleichzusetzen.

    Im Immobiliensektor stärkt Newmark sein europäisches Bewertungsgeschäft. Der US-Konzern übernimmt die deutsche L+P Immobilienbewertungs GmbH mit mehr als 40 Beschäftigten. Das vor über 25 Jahren gegründete Unternehmen betreut institutionelle Kunden und ist auf Gewerbe-, Wohn- und Spezialimmobilien spezialisiert. Die Transaktion ist Newmarks vierte Übernahme im Bereich Valuation & Advisory in diesem Jahr. Nach eigenen Angaben erzielte der Konzern zuletzt mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und beschäftigt mit Partnern über 10.000 Personen an mehr als 195 Standorten.



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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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