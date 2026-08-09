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    Westkanadische Provinz ruft wegen Waldbränden Notstand aus

    Für Sie zusammengefasst
    • British Columbia erklärt wegen Waldbränden Notstand
    • Über 20.000 Menschen werden aus ihren Häusern evakuiert
    • Eingeschlossene Menschen werden aus der Luft gerettet
    Westkanadische Provinz ruft wegen Waldbränden Notstand aus
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    VANCOUVER (dpa-AFX) - Wegen sich rasant ausbreitender Waldbrände hat die westkanadische Provinz British Columbia den Notstand ausgerufen. Mehr als 20.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Besonders betroffen ist die Gemeinde Summerland mit rund 12.000 Einwohnern.

    Das sogenannte Bald-Range-Feuer war am Freitag bei starkem Wind nach Angaben der Behörden innerhalb kurzer Zeit auf rund 9.500 Hektar angewachsen. Viele Häuser und anderes Eigentum seien zerstört worden, teilte der Regierungschef von British Columbia, David Eby, mit. Die Bedingungen seien "extrem gefährlich" und änderten sich von Minute zu Minute, warnte er. Einige Menschen seien von den Flammen eingeschlossen worden und müssten aus der Luft gerettet werden.

    "Ihr steht dem nicht allein gegenüber - die gesamte Provinz steht hinter euch", sagte Eby an die Betroffenen gerichtet. Oberste Priorität sei es, Menschenleben zu schützen und Rettungseinsätze zu unterstützen. Die Behörden arbeiteten mit den örtlichen Stellen daran, Unterkünfte und weitere Hilfe für Evakuierte bereitzustellen. Derzeit seien dafür ausreichend Ressourcen vorhanden.

    Kanadas Premierminister Mark Carney dankte den Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften. Die Bundesregierung stehe bereit, British Columbia bei den Löscharbeiten und Evakuierungen zu unterstützen, schrieb er in den sozialen Medien.

    In British Columbia wurden Medienberichten zufolge zuletzt mehr als 100 Waldbrände registriert, fast die Hälfte davon waren außer Kontrolle. Auch andere kanadische Provinzen wie Ontario und Quebec hatten in diesem Jahr bereits mit größeren Waldbränden zu kämpfen./hae/DP/zb







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