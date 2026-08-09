First Solar fällt im Monatsvergleich – Erholung im August 2026 möglich?

First Solar ist im Mid-Cap-Bereich angesiedelt und bietet damit eine Mischung aus Wachstum und Risiko. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsspielraum, steht aber stärker im Wettbewerb und unter Beobachtung. Mid Caps wie First Solar gelten häufig als interessante Kandidaten für strukturelles Wachstum.

First Solar bleibt trotz Rückgang von -11,60 % im Juli 2026 relevant und könnte im August wichtige Signale liefern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

First Solar ist in der Branche Erneuerbare Energien tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

First Solar wird aktuell mit einem KGV von 11,69 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

First Solar Aktie im August 2026 ein Kauf?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 227,33 $ , was einem Rückgang von -9,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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