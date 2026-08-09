Verletzte bei Angriff auf russische Grenzstadt Belgorod
- Angriff auf Belgorod verletzt mindestens 13
- Vier Wohnblocks beschädigt und mehrere Brände
- Raketenbeschuss verletzt sechs Menschen in Odessa
MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Durch einen ukrainischen Drohnenangriff auf die grenznahe russische Großstadt Belgorod sind nach Behördenangaben mindestens 13 Menschen verletzt worden. Vier Wohnblocks seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Bilder in sozialen Netzwerken ließen auf mehrere Brände in der Stadt schließen, die etwa 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.
Angaben zu den militärischen Zielen des Angriffs gab es nicht. Belgorod ist allerdings der logistische Knotenpunkt zur Versorgung der russischen Truppen, die die ukrainische Großstadt Charkiw beschießen und im Industriegebiet Donbass angreifen. Deshalb wird Belgorod immer wieder angegriffen, was auch die Energieversorgung und andere zivile Objekte in Mitleidenschaft zieht.
Russische Behörden meldeten außerdem ukrainische Drohnenangriffe auf Noworossijsk und Gelendschik am Schwarzen Meer.
Verletzte in ukrainischer Hafenstadt Odessa
Zugleich wurden durch russischen Raketenbeschuss auf die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht mindestens sechs Menschen verletzt, wie Stadtchef Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte./fko/DP/mis
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.