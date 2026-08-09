[Kissigs Kloogschieterei] Auferstanden aus Ruin(en)

Wir leben in volatilen Zeiten, wo kurzfristige Nachrichten das (Börsen-) Geschehen bestimmen und in immer kürzeren Abständen Kursbewegendes auf uns einprasselt. Die immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird durch immer reißerische Headlines noch verstärkt und hat das Gefühl etabliert, sofort Weltbewegendes zu verpassen, wann immer man mal fünf Minuten nicht auf sein Smartphone starrt.





Stopp! Durchatmen, zur Ruhe kommen! Das Wichtigste ist nicht die Schlagzeile, sondern das was hinter ihr steckt. Nicht der Trigger, sondern die Basics bestimmen die Richtung, jedenfalls die über die eigene Nasenspitze hinausgehende Realität.





Dummerweise ändert der Einsatz von KI das Spiel zu unseren Ungunsten, weil wir Menschen kaum noch hinterherkommen, während KI schon Millionen von Entscheidungen getroffen hat, bevor wir auch nur registriert haben, dass sich etwas bewegt.

"Beim Investieren geht es nicht darum, andere in ihrem Spiel zu schlagen. Es geht darum, sich selbst im eigenen Spiel zu kontrollieren." Benjamin Graham)

Eine Voraussetzung zum Gewinnen ist, sich das Schlachtfeld selbst auszusuchen und darauf zu achten, dass die Vorteile auf der eigenen Seite liegen. Im KI-Zeitalter sind unsere Vorteile nicht Schnelligkeit oder Aktionismus, sondern Gründlichkeit und Geduld. (Nur) so können wir mithalten. Auch und gerade als Anleger.





Der AI-Trade ist nicht tot, aber...

Rotation in Value- und Nebenwerte hat in 2026 begonnen und nimmt weiter Fahrt auf. Aber momentan ist das noch kein Problem für AI & Friends. Es ist genügend Geld für alle am Start… Mithalten konnten auch KI-Werte. Nachdem die letzten Wochen Ängste überwiegten, dass sich die Billionen-Investitionen der Hyperscaler nicht in bare Münze auszahlen werden, und deshalb der ganze Sektor massiv abverkauft worden war, gab es zuletzt die Rolle rückwärts. Einige, wie Microsoft oder Amazon, verdienen schon üppig Geld mit ihren KI-Angeboten und so rollierte die Börse das zuvor aus ihnen abgezogene Geld zurück in den "AI-Trade". Und damit stiegen die Börsen auf neue Allzeithochs. Hurrah! Allerdings gilt das auch für den ollen DAX und der ist ja nun kaum technologielastig – die grundlegendehat in 2026 begonnen und nimmt weiter Fahrt auf. Aber momentan ist das noch kein Problem für AI & Friends. Es ist genügend Geld für alle am Start…





Alles Gute für euer Geld!

Michael C. Kissig





Disclaimer: Habe Amazon, Microsoft auf der Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.